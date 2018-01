ОБСЄ: на Донбасі в 2017 році загинули чи травмовані понад 40 дітей

В ОБСЄ заявили, що число жертв серед цивільного населення Донбасу більше, ніж статистика

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в 2017 році зафіксували поранення або загибель понад 40 дітей на Донбасі.

Про це на прес-брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

«Донбас – не лише в наших головах. Це реальність – реальні люди страждають щодня. Цивільні жертви – це більше ніж статистика. Минулого року СММ підтвердила смерть чи поранення понад 40 дітей, багато хто загинув чи був скалічений шрапнеллю, граючись чи в школі», – заявив Хуг.

Hug: Donbas is not only in our heads. It’s real with real people suffering day in-day out. Civilian casualties are more than statistics. Last year SMM confirmed death or injury of over 40 children, many killed or maimed for life from shrapnel while playing or going to school