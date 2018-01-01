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    ОБСЄ: на Донбасі в 2017 році загинули чи травмовані понад 40 дітей

    В ОБСЄ заявили, що число жертв серед цивільного населення Донбасу більше, ніж статистика
    Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в 2017 році зафіксували поранення або загибель понад 40 дітей на Донбасі. Про це на прес-брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.  «Донбас – не лише в наших головах. Це реальність – реальні люди
    • Вчора, 23:04
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    <span>В ОБСЄ заявили про погіршення ситуації з безпекою на Донбасі</span>
    В ОБСЄ заявили про погіршення ситуації з безпекою на Донбасі

    В ОБСЄ заявили, що число жертв серед цивільного населення Донбасу більше, ніж статистика

    Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в 2017 році зафіксували поранення або загибель понад 40 дітей на Донбасі.

    Про це на прес-брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг. 

    «Донбас – не лише в наших головах. Це реальність – реальні люди страждають щодня. Цивільні жертви – це більше ніж статистика. Минулого року СММ підтвердила смерть чи поранення понад 40 дітей, багато хто загинув чи був скалічений шрапнеллю, граючись чи в школі», – заявив Хуг.

    18 січня у Краматорську в аварії загинув спостерігач місії ОБСЄ.  Віталій Зара їхав на таксі по місту, автомобіль потрапив в ДТП. Спостерігач місії ОБСЄ загинув на місці події.

    Як повідомлялося, спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.

    Нагадаємо, біля окупованої Горлівки Донецької області на блокпості бойовиків так званої «ДНР» помер чоловік.

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