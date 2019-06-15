ОБСЄ передало Україні обладнання для розмінування



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ОБСЄ передало Україні металодетектори, комп'ютери, лазерні принтери і захисні шоломи для саперів

Словацьке головування ОБСЄ та координатор проектів ОБСЄ в Україні, посол Генрик Вілладсен передали Україні обладнання для гуманітарного розмінування.

Про це повідомляє «Унн».

Так, Державна служба з надзвичайних ситуацій України отримала 13 металодетекторів, чотири металодетектори з великим радіусом охоплення і п’ять детекторів для пошуку вибухонебезпечних залишків бойових дій, а також 10 захисних шоломів.

Крім того, Міноборони України отримало 25 металодетекторів, чотири детектори для пошуку вибухонебезпечних залишків збройних сил і п’ять захисних шоломів.

Міністерство з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України отримало від ОБСЄ 11 комп'ютерів, три лазерних принтери, два мультимедіа-проектори з мобільними екранами, три комплекти офісного обладнання.

До слова, президент Володимир Зеленський 14 червня провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком.

Нагадаємо, 15 січня голова Організації з безпеки і співпраці в Європі Мирослав Лайчак вперше прибув в Україну і провів зустріч з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в країні.