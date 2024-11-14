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Меджліс зробив заяву про «компроміси» щодо українських територій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Меджліс зробив заяву про «компроміси» щодо українських територій
Рефат Чубаров прокоментував пропозиції, які передбачають погодитися Україні з фактичною окупацією Криму та інших українських земель
фото з відкритих джерел

Меджліс вважає, що поступки територіями не принесуть очікуваного миру, натомість стануть фактором виникнення нових військових і політичних конфліктів

Обов'язковою умовою для ведення офіційних переговорів з питання завершення російсько-української війни має бути умова відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Натомість поступки територіями вважаються неприпустимими. Про це йдеться у заяві Меджлісу кримськотатарського народу.

Меджліс прокоментував висловлювання, де містяться пропозиції до України погодитися з фактичною окупацією Криму та інших українських земель.

«Меджліс кримськотатарського народу впевнений, що поступки в будь-якому вигляді територіальним посяганням російської федерації на Крим та на інші окуповані землі України, не тільки не принесуть очікуваного миру, але й стануть фактором виникнення нових військових і політичних конфліктів», – зазначено в документі.

У заяві також вказано, що Крим є батьківщиною корінного кримськотатарського народу та невіддільною частиною України.

«Відповідно, жодне рішення щодо територіальної приналежності Кримського півострова, його правового статусу, організації його політичного, економічного, соціального, культурного життя не має і не може прийматися без виявлення волі корінного кримськотатарського народу та згоди Української держави», – підсумовує голова Меджлісу Рефат Чубаров.

Крім того, Меджліс привітав обрання Дональда Трампа 47-м президентом США та висловив впевненість у тому, що він, а також Конгрес та уряд Сполучених Штатів Америки продовжать принципову та послідовну позицію США щодо територіальної цілісності України.

Меджліс зробив заяву про «компроміси» щодо українських територій фото 1
Меджліс зробив заяву про «компроміси» щодо українських територій фото 2

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим має вирішальну роль у питанні щодо можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Саме тому одним із варіантів розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН.

Натомість постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що будь-які пропозиції щодо передачі Криму під протекторат чи проведення нових референдумів суперечать принципам міжнародного права та підривають суверенітет України.

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Теги: Крим Меджліс Рефат Чубаров окуповані території

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