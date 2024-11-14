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Одержувачі держвиплат залишаться у виграші від кризи в Німеччині

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Одержувачі держвиплат залишаться у виграші від кризи в Німеччині
Українці зможуть продовджувати держвиплати від Німеччини
фото із відкритих джерел

Біженці та інші отримувачі державної допомоги зможуть уникнути санкцій, поки політична криза у ФРН триватиме 

Люди, які отримують державну допомогу (Bürgergeld) у Німеччині, зможуть уникнути нових обмежень через розбіжності всередині правлячої коаліції. Про це пише Bild.

Заплановані санкції для людей, які ухиляються від зустрічей у центрах зайнятості та відмовляються від запропонованих робочих місць, швидше за все, не будуть запроваджені.

Міністр праці Хубертус Хайль наполягав на заходах, спрямованих на «велику справедливість та інтеграцію на ринку праці». У рамках реформи передбачалося, наприклад, скорочення виплат на 30% за ігнорування зустрічей у центрах зайнятості. Однак коаліційна криза позбавила уряд парламентської більшості, що поставило під загрозу запровадження цих санкцій на початку наступного року.

Раніше, у липні 2024 року, кабінет міністрів уже затвердив низку заходів для посилення відповідальності отримувачів соціальної допомоги. Незважаючи на це, зараз правляча коаліція, що розпалася, не має більшості для просування ініціативи в Бундестазі.

Це означає, що одержувачі допомоги, ймовірно, зможуть тимчасово уникнути санкцій, за винятком уже введених заходів, які стосуються, наприклад, зниження виплат для тих, хто демонстративно відмовляється від роботи.

Нагадаємо, парламентські лідери найбільших політичних партій Німеччини – Соціал-демократичної партії Шольца та консервативного Християнсько-демократичного союзу – досягли домовленості про графік проведення виборів.

До слова, в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віце-канцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек. 6 листопада Шольц заявив, що підніме в січні у бундестазі питання вотуму довіри уряду. 

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Теги: коаліція Німеччина санкції криза українці біженці

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