Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання

Бронювання для працівників повинне продовжуватися попри аудит – представниця ФРУ

Проблема бронювання критичних працівників значно посилилась через те, що уряд запровадив аудит статусів про визначення підприємства критично важливим. Через це робота всіх комісій з визначення критичності була призупинена не тільки на рівні військово-цивільних адміністрацій (ВЦА), яких найбільше перевіряли, але й на рівні міністерств. Але ця ситуація показала – захист від держави, на який розраховував бізнес, не є надійним. Про це написала директор Департаменту дерегуляції підприємницької діяльності Федерації роботодавців України Наталя Гостєва.

«Було призупинено підписання всіх наказів про видання відстрочки та бронювання. Тому мали місце випадки, коли діючий статус завершився, комісія не засідала, і відповідно працівники не змогли отримати нову відстрочку. Тобто, захист з боку держави був не таким прогнозованим, як нам здавалося на початку року», – наголосила Гостєва.

Вона висловила сподівання, що 16 листопада, як і обіцялось, система буде розблокована. Водночас вона зауважила: бронювання могло би бути продовжене, попри проведення аудиту.

«Вже відбулось часткове відновлення бронювання – для тих працівників, які отримали наказ про відстрочку до 31 травня цього року. Тим часом ФРУ зверталося свого часу до Міністерства економіки з тим, щоб застосували практику, яка була застосована декілька разів протягом дії воєнного стану, коли була пролонгована відстрочка: один раз – на один місяць, другий раз – на три місяці, – і ми власне сподівались, що і цього разу в зв’язку з аудитом держава зможе застосувати таку практику, і пролонгувати дію відстрочок. Так, було прийняте дещо інше рішення. Але ми вважаємо, що держава почула нас», – зауважила експерт.

Вона підкреслила: основний меседж, який бізнес щоразу доносить до держави – не змінювати так часто вектор політики організації бронювання військовозобов’язаних працівників.

«Бізнес має розуміти, що ця політика є прогнозованою, прозорою і незмінною. Тоді ми можемо говорити про деякі вдосконалення, тому що розуміємо, що має бути баланс між забезпеченням національного економічного фронту і захистом Збройними Силами України. Але все ж таки наголошуємо: така політика має базуватись на засадах збалансованого підходу», – резюмувала Гостєва.

Нагадаємо: після ухвалення рішення уряду від 8 жовтня щодо аудиту рішень про визнання підприємств критично важливими для економіки процес бронювання фактично був паралізований, що викликало протести з боку багатьох бізнес-асоціацій.

Пізніше уряд своїм протокольним рішенням дозволив перебронювати працівників, які мали такий статус до 31 травня. Наразі підприємства чекають відповідних нормативних актів, які мають нарешті запустити процес перебронювання.