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Лавров про ініціативи Трампа щодо завершення війни: Мінські угоди, тільки в новій упаковці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Лавров про ініціативи Трампа щодо завершення війни: Мінські угоди, тільки в новій упаковці
Очільник російського МЗС розкритикував американські ініціативи про завершення війни в Україні
фото з відкритих джерел

Лавров заявив, що непотрібно серйозно сприймати слова Трампа про швидке завершення війни

Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не вважає вартими уваги слова новообраного президента США Дональда Трампа про те, що він здатний припинити війну в Україні за одну добу. Про це російський міністр заявив в інтерв'ю пропагандистському каналу.

Так, Лавров назвав ініціативи про завершення війни в Україні, які лунають серед членів Республіканської партії США, «тими самими Мінськими домовленостями, тільки в новому пакуванні, навіть гіршими».

«Те, що пропонують ті, кого намагаються представити як таких, що радикально змінюють позицію і бажають зупинити війну, вони ж однаково кажуть про те, мовляв, давайте «діяти за лінією зіткнення», «перемир'я на десять років», «потім подивимося», – заявив він.

Крім того, очільник російського МЗС обурився, що нібито ніхто не хвилюється про те, що «населенню України треба повернути права розмовляти, навчатися і отримувати інформацію російською мовою»

«Принципове ставлення Вашингтона до українських і до європейських справ не зміниться в тому сенсі, що США завжди будуть прагнути тримати під своїм контролем усе, що відбувається на «навколонатовському» і самому «натовському» просторі», – заявив він.

Нагадаємо, The Wall Street Journal вважає, що Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній.

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

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Теги: МЗС США війна Сергій Лавров Дональд Трамп

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