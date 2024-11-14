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Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Лікарі сортують поранених за ступенем терміновості
фото з відкритих джерел

The Economist про українські шпиталі на фронті: медична фортеця під землею

Британське видання опублікувало статтю про те, як працює перший підземний шпиталь, створений для військових Метінвестом в рамках «Сталевого фрону» Ріната Ахметова спільно з Медичними силами «Схід».

Як повідомлялося раніше, перший у країні підземний стабілізаційний пункт для порятунку життів захисників на передовій було побудовано влітку 2024-го. Базою для підземного шпиталю стали сталеві бункери-«криївки» модернізовані та змінені згідно з потребами військових медиків. Саме там і побували журналісти The Economist.

Шпиталь в районі південного фронту заглиблено на кілька метрів під землею і за оснащенням нагадує сучасні шпиталі, що могли б з’явитися у шпигунських фільмах, – стверджують журналісти. Лікарі сортують поранених за ступенем терміновості: пацієнти потрапляють у «червону зону» для негайних операцій або «жовту зону» для іншого лікування.

Серед доступного обладнання – операційна, відділення інтенсивної терапії з апаратом штучної вентиляції легень та лабораторія для аналізів, що дозволяє проводити навіть складні операції, включно з реконструкцією м’яких тканин та обходом артерій.

Захищеність медиків та поранених в умовах війни залишається умовною. Як пояснює головний лікар шпиталю Євген (ім’я змінене з метою безпеки), Женевські конвенції не працюють для російської сторони. Тому медики не використовують червоні хрести чи інші позначення, щоб не привертати увагу. Ворожі дрони, що кружляють у небі, затримують евакуацію, ставлячи під загрозу життя солдатів.

Автор статті звертає увагу на те, що Україна робить усе можливе, щоб покращити виживання на полі бою – фактор, який стає критичним в умовах війни на виснаження. Розробкою нових підземних шпиталів разом із Метінвестом займався 35-річний Роман Кузев, медик, який прагне підняти стандарти медицини до рівня європейських протоколів. За допомогою моніторів він аналізує ситуацію на фронті, часто маючи змогу оцінити навіть моральний стан і організацію підрозділів.

«Перегортаючи зображення на своєму смартфоні – сюрреалістичну суміш сімейних фото і жахливих ран, – доктор Кузев показує жахливі травми та важкі рішення, з якими щодня стикаються його команди. Він демонструє фото чоловіка з величезним отвором у верхній частині тулуба, розсіченою навпіл ниркою та 30-сантиметровим шматком ракети, що застряг глибоко в тілі. «Чи вижив чоловік?» Дивом, так, вижив», – пише The Economist.

Британське видання підкреслює, що війна навчила українських лікарів працювати в нових умовах, включно з отруєнням газами та травмами від дронів. У статті також розповідається про випадки хімічної атаки, коли в окопах застосовували гази, що вражають дихальні шляхи. У таких екстремальних умовах і виникла нова українська військова медицина, що розвивається із запровадженням інноваційних методів та технологій. The Economist зазначає, що Міністерство оборони України затвердило створення ще двадцяти таких підземних шпиталів.

Як резюмують журналісти, війна без правил стала справжнім викликом для української медичної системи. За словами Романа Кузева, Україні довелося адаптуватися за лічені місяці. На думку українського лікаря, країни НАТО також повинні задуматися над своїми ресурсами й бути готовими до подібних умов, бо більшість із них не розуміють, із чим можуть зіткнутися.

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Теги: медик роман чоловік Україна лікар війна медицина

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