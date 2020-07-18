ОБСЄ заявила про зростання кількості обстрілів на Донбасі



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ОБСЄ заявила про зростання кількості обстрілів у зоні ООС

Спостерігачі також виявили людей на ділянках розведення сил і засобів

Місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області й істотне зростання кількості таких порушень у Луганській області у порівнянні з попереднім звітним періодом.

Про це йдеться у щоденному звіті № 169/2020 СММ ОБСЄ в Україні 17 липня 2020 року.

«СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області й істотне зростання кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом», - йдеться у повідомленні.

СММ ОБСЄ продовжувала моніторинг ситуації на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.

«БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив людей на ділянках розведення в районах Золотого і Петрівського у вечірній час», - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що СММ ОБСЄ також сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення проведення ремонту та технічного обслуговування життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури.

«СММ продовжувала спостерігати за ситуацією з цивільним населенням на тлі спалаху Covid-19, зокрема на контрольних пунктах в'їзду-виїзду та відповідних блокпостах у Донецькій і Луганській областях. Місія і далі стикалася з обмеженнями свободи пересування», - зазначається у повідомленні.

СММ ОБСЄ 16 липня також констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.