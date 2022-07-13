Обстріл Дніпропетровщини: Резніченко повідомив подробиці

Ввечері 12 липня про чергові вибухи повідомили у Нікополі

В результаті ворожого обстрілу спалахнула пожежа на околиці Нікополя

Надвечір, 12 липня, російські загарбники з РСЗВ обстріляли території Нікопольського району Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник ДніпроОВА Валентин Резніченко.

Резніченко розповів, що в результаті ворожого обстрілу спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники продовжують приборкувати вогонь.

Попередньо, люди не постраждали.

Також очільник ДніпроОВА повідомив, що що військовослужбовці ЗСУ збили БПЛА, який використовував обстріли.

«Наші військові збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник. Це вже 11-ий російський розвідник, знищений у небі над областю», – написав Валентин Резніченко.

Нагадаємо, російські окупанти досі нещадно гатять по українських містах. Ввечері 12 липня про чергові вибухи повідомили у Нікополі та Харкові.