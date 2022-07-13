  1. Головна
  2. Новини
  3. Обстріл Дніпропетровщини: Резніченко повідомив подробиці
рус
    Новини

    Обстріл Дніпропетровщини: Резніченко повідомив подробиці

    Ввечері 12 липня про чергові вибухи повідомили у Нікополі - Обстріл Дніпропетровщини: Резніченко повідомив подробиці
    Ввечері 12 липня про чергові вибухи повідомили у Нікополі
    фото з відкритих джерел

    В результаті ворожого обстрілу спалахнула пожежа на околиці Нікополя

    Надвечір, 12 липня, російські загарбники з РСЗВ обстріляли території Нікопольського району Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник ДніпроОВА Валентин Резніченко.

    Резніченко розповів, що в результаті ворожого обстрілу спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники продовжують приборкувати вогонь.

    Попередньо, люди не постраждали.

    Також очільник ДніпроОВА повідомив, що що військовослужбовці ЗСУ збили БПЛА, який використовував обстріли.

    «Наші військові збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник. Це вже 11-ий російський розвідник, знищений у небі над областю», – написав Валентин Резніченко.

    Нагадаємо, російські окупанти досі нещадно гатять по українських містах. Ввечері 12 липня про чергові вибухи повідомили у Нікополі та Харкові.

    Теги: пожежа росія окупанти ЗСУ війна обстріл військові Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко безпілотник окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обстріл Дніпропетровщини: Резніченко повідомив подробиці