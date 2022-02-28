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    На Харківщині російські окупанти розстріляли автобус із цивільними

    На Харківщині російські окупанти розстріляли автобус із цивільними - На Харківщині російські окупанти розстріляли автобус із цивільними
    На Харківщині російські окупанти розстріляли автобус із цивільними
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    З 26 лютого чотири жінки і три чоловіки вважаються загиблими або зниклими безвісти

    На Харківщині, поблизу села Волохів Яр, 26 лютого російські війська обстріляли автобус із цивільними. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

    «В автобусі було семеро жителів Донецької області – 4 жінки і 3 чоловіки. Зараз ми вважаємо їх загиблими, зниклими безвісти, оскільки з 26 лютого ні з ким з них немає зв'язку. За інформацією, яку вдалося отримати від мешканців Волохового Яру, у автобусі є загиблі», – повідомив Кириленко.

    Рейсовий автобус, сірий «фольксваген», їхав за маршрутом Харків-Ізюм. Наразі забрати тіла загиблих неможливо, оскільки територія поблизу села Волохів Яр контролюється окупантами.

    «Звертаюся до міжнародних правозахисних організацій з проханням допомогти в організації гуманітарного коридору для ідентифікації тіл та доправлення їх додому», – написав Кириленко.

    Як повідомлялося, щойно з'явилася інформація про закінчення переговорів між Україною та Росією про прининення війни, російські окупанти поновили обстріл наших міст.

    Теги: окупанти війна обстріл Харківщина Павло Кириленко
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    На Харківщині російські окупанти розстріляли автобус із цивільними