На Харківщині російські окупанти розстріляли автобус із цивільними

З 26 лютого чотири жінки і три чоловіки вважаються загиблими або зниклими безвісти

На Харківщині, поблизу села Волохів Яр, 26 лютого російські війська обстріляли автобус із цивільними. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«В автобусі було семеро жителів Донецької області – 4 жінки і 3 чоловіки. Зараз ми вважаємо їх загиблими, зниклими безвісти, оскільки з 26 лютого ні з ким з них немає зв'язку. За інформацією, яку вдалося отримати від мешканців Волохового Яру, у автобусі є загиблі», – повідомив Кириленко.

Рейсовий автобус, сірий «фольксваген», їхав за маршрутом Харків-Ізюм. Наразі забрати тіла загиблих неможливо, оскільки територія поблизу села Волохів Яр контролюється окупантами.

«Звертаюся до міжнародних правозахисних організацій з проханням допомогти в організації гуманітарного коридору для ідентифікації тіл та доправлення їх додому», – написав Кириленко.

Як повідомлялося, щойно з'явилася інформація про закінчення переговорів між Україною та Росією про прининення війни, російські окупанти поновили обстріл наших міст.