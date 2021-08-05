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    Обстріл Красногорівки: поліція повідомила подробиці зухвалого нападу окупантів

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    Ворог обстріляв Красногорівку 5 серпня&nbsp; - Обстріл Красногорівки: поліція повідомила подробиці зухвалого нападу окупантів
    Ворог обстріляв Красногорівку 5 серпня 
    Фото: пресслужба Штабу ООС

    Снаряд розніс квартиру, чоловік отримав множинні рани

    Сьогоді вранці російські найманці здійснили обстріл з протитанкових гармат МТ-12 населений пункт Красногорівка Донецької області, повідомляє пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил і поліція Донеччини. Внаслідок обстрілу тяжко поранений місцевий житель та пошкоджено цивільні будинки.

    «Українська сторона СЦКК перебуває на місці події, здійснюючи фотофіксацію та верифікацію чергового злочину російсько-окупаційних військ проти мирного населення на українській землі», – йдеться у повідомленні.

    Ці дії збройних незаконних збройних формувань являються грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей.

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    Обстріл Красногорівки: поліція повідомила подробиці зухвалого нападу окупантів
    Обстріл Красногорівки: поліція повідомила подробиці зухвалого нападу окупантів
    Обстріл Красногорівки: поліція повідомила подробиці зухвалого нападу окупантів
    Обстріл Красногорівки: поліція повідомила подробиці зухвалого нападу окупантів
    Обстріл Красногорівки: поліція повідомила подробиці зухвалого нападу окупантів

    Українська сторона СЦКК оперативно поінформувала Місію ОБСЄ щодо вчиненого злочину та закликала надати цим подіям відповідну оцінку.

    За наслідками події, поліція відкрила кримінальне провадження, у рамках якого встановлює обставини осколкового поранення місцевого мешканця після обстрілу окупантами Красногорівки, повідомляє пресслужба поліції у Донецькій області.

    «За попередніми даними, чоловік отримав тілесні ушкодження під час обстрілу міста Красногорівка. Наразі потерпілий перебуває у лікарні. За фактом відкрито кримінальне провадження», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема, повідомлення про осколкове поранення 56-річного місцевого мешканця надійшло до поліції Курахового 5 серпня близько 07.10.

    Правоохоронці встановили, що множинні тілесні ушкодження чоловік отримав унаслідок обстрілу, перебуваючи у власній квартирі. Уточнюється, що помешкання потерпілого також було пошкоджено. Чоловіка госпіталізували до лікарні Курахового.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі війна Донеччина обстріл напад поліція будинок
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    Обстріл Красногорівки: поліція повідомила подробиці зухвалого нападу окупантів