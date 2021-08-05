Обстріл Красногорівки: поліція повідомила подробиці зухвалого нападу окупантів

Снаряд розніс квартиру, чоловік отримав множинні рани

Сьогоді вранці російські найманці здійснили обстріл з протитанкових гармат МТ-12 населений пункт Красногорівка Донецької області, повідомляє пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил і поліція Донеччини. Внаслідок обстрілу тяжко поранений місцевий житель та пошкоджено цивільні будинки.

«Українська сторона СЦКК перебуває на місці події, здійснюючи фотофіксацію та верифікацію чергового злочину російсько-окупаційних військ проти мирного населення на українській землі», – йдеться у повідомленні.

Ці дії збройних незаконних збройних формувань являються грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей.

Українська сторона СЦКК оперативно поінформувала Місію ОБСЄ щодо вчиненого злочину та закликала надати цим подіям відповідну оцінку.

За наслідками події, поліція відкрила кримінальне провадження, у рамках якого встановлює обставини осколкового поранення місцевого мешканця після обстрілу окупантами Красногорівки, повідомляє пресслужба поліції у Донецькій області.

«За попередніми даними, чоловік отримав тілесні ушкодження під час обстрілу міста Красногорівка. Наразі потерпілий перебуває у лікарні. За фактом відкрито кримінальне провадження», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, повідомлення про осколкове поранення 56-річного місцевого мешканця надійшло до поліції Курахового 5 серпня близько 07.10.

Правоохоронці встановили, що множинні тілесні ушкодження чоловік отримав унаслідок обстрілу, перебуваючи у власній квартирі. Уточнюється, що помешкання потерпілого також було пошкоджено. Чоловіка госпіталізували до лікарні Курахового.