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    Події в Україні

    Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці: поранено чоловіка

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    Внаслідок обстрілу поранено&nbsp;&nbsp;місцевого мешканця 1965 року народження - Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці: поранено чоловіка
    Внаслідок обстрілу поранено  місцевого мешканця 1965 року народження
    Фото: Павло Кириленко / Facebook

    Прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці

    Бойовики «ДНР» вранці 5 серпня, близько 8:00, обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці на Донеччині. Про це повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

    За його словами, прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній.

    «Поранена людина – місцевий мешканець 1965 року народження», – додав Кириленко.

    На місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події.

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    Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці: поранено чоловіка
    Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці: поранено чоловіка
    Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці: поранено чоловіка
    Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці: поранено чоловіка

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.

    Станом на 7 ранку 5 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Раніше повідомлялося, що бойовики здійснили дистанційне мінування біля Майорська.

    Теги: бойовики на Донбасі Донеччина обстріл військові
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    Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці: поранено чоловіка