Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці: поранено чоловіка

Прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці

Бойовики «ДНР» вранці 5 серпня, близько 8:00, обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці на Донеччині. Про це повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній.

«Поранена людина – місцевий мешканець 1965 року народження», – додав Кириленко.

На місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.

Станом на 7 ранку 5 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Раніше повідомлялося, що бойовики здійснили дистанційне мінування біля Майорська.