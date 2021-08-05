Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці: поранено чоловіка
Прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці
Бойовики «ДНР» вранці 5 серпня, близько 8:00, обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці на Донеччині. Про це повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній.
«Поранена людина – місцевий мешканець 1965 року народження», – додав Кириленко.
На місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.
Станом на 7 ранку 5 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Раніше повідомлялося, що бойовики здійснили дистанційне мінування біля Майорська.