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    Події в Україні

    Бойовики здійснили дистанційне мінування біля Майорська

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    Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає - Бойовики здійснили дистанційне мінування біля Майорська

    Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає

    Фото: ЕРА

    3 серпня на Донбасі зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню

    За добу 3 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ Про це повідомляє штаб Об’єднаних сил.

    Так, біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

    Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

    Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

    У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник застосовував міномети 82-го калібру. У бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

    Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10»з перетином лінії розмежування.

    А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає.

    Раніше штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Бойовики здійснили дистанційне мінування біля Майорська