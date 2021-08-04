Бойовики здійснили дистанційне мінування біля Майорська

3 серпня на Донбасі зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню

За добу 3 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ Про це повідомляє штаб Об’єднаних сил.

Так, біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник застосовував міномети 82-го калібру. У бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10»з перетином лінії розмежування.

А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає.

Раніше штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі.