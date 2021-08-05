Ситуація на фронті: бойовики поранили українського військового
4 серпня окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню
Протягом минулої доби, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення, повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.
Так, обстріли зафіксовані:
- поблизу Павлополя та Гранітного застосовували станкові протитанкові гранатомети.
- біля Південного – використання артилерійських систем калібру 122-мм, а також мінометів 120-го та 82-го калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- біля Мирного – станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
- біля Новотошківського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- неподалік Золотого-4 – автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
- в Луганській області – проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожих обстрілів один військовий дістав бойове травмування. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров’я – задовільний.
Станом на 7 ранку 5 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Раніше повідомлялося, що бойовики здійснили дистанційне мінування біля Майорська.