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    Події в Україні

    Ситуація на фронті: бойовики поранили українського військового

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    Постраждалий&nbsp;воїн знаходиться в лікувальному закладі - Ситуація на фронті: бойовики поранили українського військового
    Постраждалий воїн знаходиться в лікувальному закладі
    Фото з відкритих джерел

    4 серпня окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню

    Протягом минулої доби, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення, повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

    Так, обстріли зафіксовані:

    • поблизу Павлополя та Гранітного застосовували станкові протитанкові гранатомети.
    • біля Південного – використання артилерійських систем калібру 122-мм, а також мінометів 120-го та 82-го калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
    • біля Мирного – станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
    • біля Новотошківського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
    • неподалік Золотого-4 – автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
    • в Луганській області – проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

    В результаті ворожих обстрілів один військовий дістав бойове травмування. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров’я – задовільний.

    Станом на 7 ранку 5 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Раніше повідомлялося, що бойовики здійснили дистанційне мінування біля Майорська.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Ситуація на фронті: бойовики поранили українського військового