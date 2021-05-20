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    Українські військові одягли вишиванки та зворушили до сліз (відео)

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    Захисники України вітають з Днем вишиванки - Українські військові одягли вишиванки та зворушили до сліз (відео)
    Захисники України вітають з Днем вишиванки
    Скріншот відео

    Ролик розміщено на фейсбуці та на ютубі 93 ОМБр кілька годин тому і вже набрав кілька сотень переглядів та десятки коментарів

    Сьогодні, у третій четвер травня, українці вже традиційно святкують День вишиванки. Військові 93 ОМБр Холодний Яр записали зворушливе відео та привітали українців із святом.

    «Вітаємо усіх, хто захоплюється етнічним вишитим українським одягом. А особливо військовослужбовців! Адже їхні очі, звиклі до камуфляжних буднів, особливо тішаться вишиванковим різнобарв'ям. На відео – магічні вишиванкові перевтіленнями від бійців 93 бригади Холодний Яр», – йдеться у підпису до ролику.

    На відео суворі військовослужбовиці «магічно» перевтілюються на романтичних та заквітчаних дівчат у вишиванках. Так само бійці чоловічої статі без форми та зброї стають звичайними хлопцями. Патріотами, які люблять свою Батьківщину.

    У ролику захисники України усміхаються, жартують, радіють та показують прикрашену вишиванковим орнаментом зброю.

    Ролик розміщено на фейсбуці та на ютубі 93 ОМБр кілька годин тому і вже набрав кілька сотень переглядів та десятки коментарів.

    Цьогоріч День вишиванки в Україні припало на 20 травня. Святу виповнюється 15 років. У зв’язку з обмежувальними заходами на період пандемії, цього року масових заходів знову проводитися не буде. Проте свято матиме певне тематичне спрямування і обіцяє бути насиченим низкою невеликих акцій у різних містах України.

    Як оголосили організатори свята, ювілейний рік Всесвітнього дня вишиванки присвячений українській традиційній музиці та проблемам вирубки лісів, висихання річок і забруднення довкілля пластиком.

    Посли країн Великої сімки привітали українців із Днем вишиванки та опублікували спільне фото у вишиванках.

    Сьогодні будівлю Харківської ОДА прикрасила величезна вишиванка. Фасад будинку рад оздобили двома 13-метровими банерами з українським орнаментом.

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    Теги: Донбас ЗСУ українці військові Холодний Яр вишиванка
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    Українські військові одягли вишиванки та зворушили до сліз (відео)