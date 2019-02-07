Обвал багатоповерхівки в Стамбулі: кількість загиблих зросла до шести



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6 лютого в Стамбулі обвалився багатоповерховий житловий будинок

Губернатор Стамбула заявив, що останні три поверхи будівлі були добудовані незаконно

Турецькі рятувальники дістали тіла трьох загиблих з-під завалів будинку у Стамбулі, який обвалився напередодні.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Таким чином, кількість жертв обвалу багатоповерхівки в азійській частині Стамбула зросла до шести осіб.

Поранення в результаті обвалу отримали 13 людей. Троє з них перебувають в реанімації.

Рятувальники вже більше доби розбирають завали будинку в надії знайти тих, хто вижив.

Так, у четвер вони знайшли живою 5-річну дівчинку, яка провела під завалами колись восьмиповерхового житлового будинку 18 годин.

Офіційно у будинку було зареєстровано 43 осіб, які проживали у 14 квартирах.

Губернатор Стамбула вже заявив, що останні три поверхи будівлі були добудовані незаконно. Остаточні причини аварії поки невідомі.

Нагадаємо, у середу, 6 лютого, в Стамбулі обвалився багатоповерховий житловий будинок.

Турецькі ЗМІ з посиланням на мешканців району, де стався обвал, повідомили, що будівлю планувалося знести.