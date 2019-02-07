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    Обвал багатоповерхівки в Стамбулі: кількість загиблих зросла до шести

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    6 лютого в Стамбулі обвалився&nbsp;багатоповерховий житловий будинок - Обвал багатоповерхівки в Стамбулі: кількість загиблих зросла до шести
    6 лютого в Стамбулі обвалився багатоповерховий житловий будинок

    Губернатор Стамбула заявив, що останні три поверхи будівлі були добудовані незаконно

    Турецькі рятувальники дістали тіла трьох загиблих з-під завалів будинку у Стамбулі, який обвалився напередодні.

    Про це повідомляє агентство Anadolu.

    Таким чином, кількість жертв обвалу багатоповерхівки в азійській частині Стамбула зросла до шести осіб.

    Поранення в результаті обвалу отримали 13 людей. Троє з них перебувають в реанімації.

    Рятувальники вже більше доби розбирають завали будинку в надії знайти тих, хто вижив.

    Так, у четвер вони знайшли живою 5-річну дівчинку, яка провела під завалами колись восьмиповерхового житлового будинку 18 годин.

    Офіційно у будинку було зареєстровано 43 осіб, які проживали у 14 квартирах.

    Губернатор Стамбула вже заявив, що останні три поверхи будівлі були добудовані незаконно. Остаточні причини аварії поки невідомі.

    Нагадаємо, у середу, 6 лютого, в Стамбулі обвалився багатоповерховий житловий будинок.

    Турецькі ЗМІ з посиланням на мешканців району, де стався обвал, повідомили, що будівлю планувалося знести.

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