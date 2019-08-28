Обвал будинку в Дрогобичі: слідчі розглядають три версії трагедії



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Під завалами виявлено тіла двох загиблих Фото: ДСНС

У Дрогобицькій міській раді повідомили, що будинок був старим

Слідчі у місті Дрогобич Львівської області перевіряють три версії обвалу чотириповерхового будинку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дрогобицької міської ради.

«Одна з версій – газ, але це малоймовірно. Друга – перепланування, але це також не підтверджено. Третя – можливо, коли були дощі, щось у підвалі промокло, підмило, адже це старий будинок», - заявили у пресслужбі.

Всі версії на місці події перевіряють слідчі.

За даними ДСНС станом на 13:30, проводиться укріплення даху над зруйнованою ділянкою будівлі, обстеження будівельних конструкцій та розбір завалу на безпечних ділянках.

«В ході проведення пошуково-рятувальних робіт силами ДСНС з-під завалів врятовано сім осіб, із них п’ять дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами. Під завалами виявлено тіла двох загиблих», - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Рятувальники опублікували відео з місця вибуху в чотириповерховому житловому будинку.