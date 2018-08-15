Обвал мосту в Генуї: знайдені тіла 31 загиблого, серед жертв – троє дітей



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З-під завалів вдалося витягти 16 постраждалих, 12 із них у важкому стані

Італійська влада підтвердила загибель 31 людини в результаті обвалу автомобільного мосту в місті Генуя.

Про це в середу, 15 серпня, повідомляє Repubblica.

Серед загиблих знайшли тіла трьох дітей 8, 12 і 13 років. Також повідомляється, що серед загиблих може бути громадянин Чилі.

З-під завалів вдалося витягти 16 постраждалих, 12 із них перебувають у лікарнях у важкому стані.

Раніше повідомлялося про 35 жертв, але пошукові роботи тривають, і четверо осіб поки вважаються зниклими без вісти.

Пожежні, рятувальники та співробітники управління цивільної оборони протягом ночі не припиняли пошукової операції, вона продовжується і в середу зранку.

Щонайменше 400 мешканців прилеглих будівель залишили свої будинки і провели ніч у друзів або родичів та у громадському центрі, організованому місцевою владою. Територія навколо місця обвалу закрита, постачання газу та електроенергії перекрито.

У вівторок ввечері місце трагедії відвідав прем’єр-міністр Італії Антоніо Конте, 15 серпня очікується візит глави МВС Маттео Сальвіні. Генеральна прокуратура країни заявила про відкриття кримінальної справи для з’ясування обставин катастрофи.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів. В результаті катастрофи загинули щонайменше 30 людей. Станом на вечір 14 серпня влада повідомляла про те, що встановлено особи 19 загиблих.

Серед ймовірних причин обвалу мосту ЗМІ та експерти називають сильну зливу під час робіт зі зміцнення споруди, удар блискавки в опору та зношення залізобетонних конструкцій.

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Джерело: Європейська правда