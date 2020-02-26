У Нацслужбі здоров’я заявили, що лікарі та лікарні України готові до другого етапу медреформи на 100%



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Некомерційні медзаклади зможуть вчасно пройти процес заключення договорів з Національною службою здоров’я, щоб отримувати безпосередньо з державного бюджету кошти на надання послуг для населення, - НСЗУ

Понад 90% лiкарень подали документи до Нацслужби здоров’я у рамках пiдготовки до медреформи, – Мовчан

Голова Національної служби здоров’я Оксана Мовчан стверджує, що лікарі та лікарні України готовi майже на 100% до наступного етапу, що стартує з 1 квітня. Про це Мовчан розповіла «Главкому».

За словами посадовиці, понад 90% лiкарень вже подали документи до Нацслужби здоров’я в рамках пiдготовки до медреформи.

Як повідомлялося, столичні лікарні готуються до впровадження медичної реформи. За словами першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, столичні комунальні некомерційні підприємства зможуть вчасно пройти процес укладення договорів із Національною службою здоров’я України, щоб отримувати безпосередньо з державного бюджету кошти на надання послуг для населення.

Нагадаємо, 21 лютого президент Володимир Зеленський утворив робочу групу щодо реформування системи охорони здоров'я. Варто зазначити, що склад робочої групи фактично складається із противників реформ ексголови МОЗ Уляни Супрун.

Очолив робочу групу голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. До її складу також увійшли лікарі Ілля Ємець, Борис Тодуров, Андрій Безносенко, Олександр Усенко, представники різних медичних закладів та профільних вишів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше голова МОЗ Зоряна Скалецька пояснила, як працюватимуть опорні лікарні після медреформи.

Також у «Слузі народу» розповіли, коли в Україні може з'явитися страхова медицина.