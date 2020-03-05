Скалецька: для фундаментальних змін в охороні здоров’я потрібно більше, ніж пів року



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Зоряна Скалецька запевнила, що в будь-якому статусі залишиться адвокатом медичної реформи

Скалецька побажала своїм колегам та наступнику наснаги на посаді голови Міністерства охорони здоров’я

Ексголова Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька прокоментувала рішення Ради про її відставку.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Особисто для мене головним питанням є не посада, а продовження реформ в Україні. Зокрема, найважливішої та найскладнішої з них – реформа системи охорони здоров’я. Тому для мене надзвичайно важливо, щоб на цю посаду була призначена людина, яка відстоюватиме продовження зміни в нашій системі. Адже ця реформа є неминучою та вкрай необхідною як елемент національної безпеки, як гарантія збереження здоров’я українців», - написала Скалецька.

Вона наголосила, що для того, щоб провести фундаментальні зміни в системі охорони здоров’я, потрібно більше часу, ніж пів року.

«За ці шість місяців роботи в непростих умовах нам вдалося підготувати лікарні та провести перший етап контрактування лікарень для надання медичної допомоги. Вдалося досягнути суттєвого прогресу в окремих галузях: це, передусім, трансплантологія, вакцинація, екстрена допомога. Розроблено стратегію подолання онкологічних захворювань», - зазначила Скалецька.

Також вона подякувала президенту України Володимиру Зеленському «за можливість служити своїй країні на цій посаді та за добрі слова», сказані з трибуни Верховної Ради. Скалецька побажала своїм колегам та наступнику наснаги на посаді голови Міністерства охорони здоров’я.

Вона також додала, що в будь-якому статусі залишиться адвокатом медичної реформи. Вона продовжить роботу в цій галузі, але як експерт.

Як відомо, президент Володимир Зеленський 4 березня заявив, що в Україні багато хто не готовий до початку другого етапу медреформи з 1 квітня цього року.

Напередодні очільниця МОЗ заявляла, що розмови про її відставку – підступи противників медреформи.

Раніше повідомлялося, що 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.