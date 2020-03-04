Зеленський прокоментував початок другого етапу медреформи з 1 квітня



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За словами Володимира Зеленського, «люди бояться закриття лікарень»

В Україні багато хто не готовий до початку другого етапу медреформи з 1 квітня цього року

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 4 березня, заявив, що в Україні багато хто не готовий до початку другого етапу медреформи з 1 квітня цього року. Про це голова держави сказав на позачерговому засіданні Верховної Ради.

За словами Зеленського, «люди бояться закриття лікарень».

«Майже щодня у нас протести у різних медзакладах. Люди бояться звільнень. Нема достатньо фінансувань. Є великі питання до тарифів, медобладнання та дуже велике питання до кадрів», - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, експрем’єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв з квітня збільшення зарплат лікарям на 30%.

Нагадаємо, у Нацслужбі здоров’я заявили, що лікарі та лікарні України готові до другого етапу медреформи на 100%.

Нагадаємо, 21 лютого президент Володимир Зеленський утворив робочу групу щодо реформування системи охорони здоров'я. Варто зазначити, що склад робочої групи фактично складається із противників реформ ексголови МОЗ Уляни Супрун.

Очолив робочу групу голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. До її складу також увійшли лікарі Ілля Ємець, Борис Тодуров, Андрій Безносенко, Олександр Усенко, представники різних медичних закладів та профільних вишів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше голова МОЗ Зоряна Скалецька пояснила, як працюватимуть опорні лікарні після медреформи.

Також у «Слузі народу» розповіли, коли в Україні може з'явитися страхова медицина.