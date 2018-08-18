Стало відомо, хто заробить 600 млн грн на капремонті столичного проспекту Бандери



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Тендер на проведення ремонту проспекту Бендери виграла одеська компанія

Комунальна корпорація «Київавтодор» за результатами тендера 17 серпня заявила про намір укласти договір з ТОВ «Автомагістраль-Південь» (Одеса) на проведення капітального ремонту столичного проспекту Степана Бендери (від транспортної розв’язки Моcковський міст до вул. О.Теліги) загальною вартістю 590,2 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт ProZorro.

Підрядник-переможець, якого пов'язують з одіозним одеським мером Трухановим, перекладе труби дощової каналізації, постелить новий асфальт на проїзній частині, велодоріжках і тротуарах, змонтує контактну мережу для тролейбусів, встановить мережу зовнішнього освітлення, а також нанесе дорожню розмітку.

Усі роботи одеська фірма має завершити протягом 15 місяців.

Гарантію на асфальтобетонне покриття підрядник дає 5 років, на люки та зливоприймальні чавунні решітки – 10 років, гранітний бортовий камінь – 15 років.

Конкурентами на тендері виступили ТОВ «Спеціалізоване будівельно-монтажне управління «Підряд» (Київська область) з ціною 591,3 млн грн і ПП «Київшляхбуд» - 595,5 млн грн.

В цілому, Київавтодор на цьому тендері зекономив 6,5 млн грн.

За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Автомагістраль-Південь» створено 2006 року і належить двом одеситам Валерію Короткову і Олегу Наливанному. Розмір статутного капіталу підприємства – 40 тис. грн.

Починаючи з 2010 року, «Автомагістраль-Південь» виграв тендерів на понад 16 млрд грн.

Одеські ЗМІ опосередковано пов’язують «Автомагістраль-Південь» з міським головою Геннадієм Трухановим.

Як повідомляв «Главком», у травні одеський «Автомагістраль-Південь» виграв тендери з реконструкції столичної вулиці Академіка Туполєва загальною вартістю 178,49 млн грн і капітального ремонту київської вулиці Заболотного (від площі Одеської до буд. № 156 та у зворотньому напрямку) за 318,1 млн грн.