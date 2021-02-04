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    Один із затриманих під каналом «Наш» погрожує зістрибнути з будівлі поліції (відео)

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    Чоловік виліз через вікно назовні і стоїть на підвіконні - Один із затриманих під каналом «Наш» погрожує зістрибнути з будівлі поліції (відео)
    Чоловік виліз через вікно назовні і стоїть на підвіконні
    Фото: Дмитро Хилюк/Faceook

    Активіст Середюк вимагає закриття всіх проросійських телеканалів

    Один із затриманих біля офісу телеканалу «Наш» активіст Олексій Середюк виліз на підвіконня 4-го поверху будівлі Шевченківського управління поліції із зовнішнього боку стіни та погрожує стрибнути, якщо не відпустять його і його побратимів. Про це повідомили у соцмережах, опублікувавши відповідні фото та відео.

    На них видно чоловіка, який виліз через вікно назовні і стоїть на підвіконні.

    «Я вимагаю, щоб всі телеканали проросійські були закриті… Я вимагаю, щоб Аваков прибув прямо сюди», – заявив Середюк.

    Біля будівлі зібралися декілька десятків активістів організацій С14, «Братство», «Невідомий патріот», «Основа майбутнього», щоб підтримати затриманих.

    Нагадаємо, сьогодні під телеканалом «Наш» протестували з вимогою його закриття. Під час акції сталися сутички між учасниками та правоохоронцями. В результаті було затримано чотирьох мітингувальників.

    Телеканал «Наш» належить ТОВ «Наша Прага», що, у свою чергу, належить кіпрському офшору Demosena Investments Ltd. Кінцевим бенефіціаром є Володимир Мураєв – батько ексдепутата Євгена Мураєва, відомого своїми українофобськими та проросійськими поглядами. Раніше Мураєвим належав також телеканал NewsOne, який згодом купив бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак.

    Теги: ЗМІ телебачення ветеран журналіст час
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