Один із затриманих під каналом «Наш» погрожує зістрибнути з будівлі поліції (відео)

Чоловік виліз через вікно назовні і стоїть на підвіконні

Активіст Середюк вимагає закриття всіх проросійських телеканалів

Один із затриманих біля офісу телеканалу «Наш» активіст Олексій Середюк виліз на підвіконня 4-го поверху будівлі Шевченківського управління поліції із зовнішнього боку стіни та погрожує стрибнути, якщо не відпустять його і його побратимів. Про це повідомили у соцмережах, опублікувавши відповідні фото та відео.

На них видно чоловіка, який виліз через вікно назовні і стоїть на підвіконні.

Ветеран АТО, якого затримали під час сутичок під офісом телеканалу «Наш» обіцяє зістрибнути, якщо його вимоги не виконають.

Він хоче, щоб канал закрили і щоб приїхав Арсен Аваков, а також інші телеканали для трансляції промови ветерана. pic.twitter.com/TtSeTeJqpU — Highlander Freeman (@highlander_free) February 4, 2021

«Я вимагаю, щоб всі телеканали проросійські були закриті… Я вимагаю, щоб Аваков прибув прямо сюди», – заявив Середюк.

Біля будівлі зібралися декілька десятків активістів організацій С14, «Братство», «Невідомий патріот», «Основа майбутнього», щоб підтримати затриманих.

Нагадаємо, сьогодні під телеканалом «Наш» протестували з вимогою його закриття. Під час акції сталися сутички між учасниками та правоохоронцями. В результаті було затримано чотирьох мітингувальників.

Телеканал «Наш» належить ТОВ «Наша Прага», що, у свою чергу, належить кіпрському офшору Demosena Investments Ltd. Кінцевим бенефіціаром є Володимир Мураєв – батько ексдепутата Євгена Мураєва, відомого своїми українофобськими та проросійськими поглядами. Раніше Мураєвим належав також телеканал NewsOne, який згодом купив бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак.