У Києві відбулася бійка під каналом «Наш» (відео)

Протестувальники хотіли пройти в будівлю телеканалу

У Києві 4 лютого під будівлею телеканалу «Наш» влаштували акцію протесту. Там сталася бійка між мітингувальниками і поліцією.

Протестувальники хотіли пройти в будівлю телеканалу, але поліція їх не пустила. Учасники протесту вимагали закрити цей телеканал.

Шкури, назвіть ціну», – із такими словами звернулися протестувальники до працівників каналу.

За інформацією одного з організаторів протесту, затримали п'ятьох людей. У поліції Києва розповіли РБК-Україна, що в них поки немає інформації про сутички.

Нагадаємо, генеральний продюсер телеканалу «Наш» Євген Дудник заявив, що йде зі своєї посади. Дудник не вказав точної причини свого звільнення, але додав, що «не може переступити через себе через порядність і самоповагу».

Телеканал «Наш» належить ТОВ «Наша Прага», що, у свою чергу, належить кіпрському офшору Demosena Investments Ltd. Кінцевим бенефіціаром є Володимир Мураєв – батько ексдепутата Євгена Мураєва, відомого своїми українофобськими та проросійськими поглядами. Раніше Мураєвим належав також телеканал NewsOne, який згодом купив бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак.

Нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.