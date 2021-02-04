Відомий дипломат анонсував третю хвилю евакуації російської агентури з України

Чалий нагадав, що перша хвиля евакуації почалася у 2005 році

Голова правління Українського кризового медіа-центру, колишній посол України в США Валерій Чалий розповів, що незабаром із нашої держави почне виїжджати російська агентура. Про це він заявив на своїй сторінці в мережі Facebook.

Чалий нагадав, що перша хвиля почалася ще у 2005 році. Йдеться про Помаранчеву революцію та зміну влади шляхом масових протестів по всій Україні.

«Ще більше проявилося у 2014-му. Бігли масово… Й от тепер може бути третя хвиля. Детокс від російської пропаганди буде тільки на користь Україні», – написав Чалий.

Він підкреслив, що з країни-агресора запропонували влаштувати на роботу на російські пропагандистські канали прокремлівських журналістів з України. «Чекаємо на аналогічні заклики щодо російських агентів, які тимчасово працюють в Україні під прикриттям політиків», – додав дипломат.

Нагадаємо, головна редакторка кремлівського пропагандистського ресурсу RT Маргарита Симоньян пропонує роботу співробітникам заблокованих телеканалів NewsOne, ZIK і «112 Україна».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Також секретар РНБО допустив продовження закриття антиукраїнських каналів.

До слова, у середу Зеленський зустрівся з керівниками телеканалів, щоб заспокоїти їх через санкції РНБО. Також президент пояснив послам G7 та ЄС, чому запровадив санкції проти телеканалів Медведчука.

Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.