«Чи були можливими фашистські газети у США?» У РНБО відповіли федераціям журналістів

Данілов підкреслив, що Росія використовує всі технології інформаційної війни

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що санкції проти телеканалів нардепа Тараса Козака були введені, щоби зберегти Україну. Так він відреагував на критику рішення про введення санкцій із боку міжнародних федерацій журналістів. Відповідну заяву Данілов оприлюднив у Facebook.

«На нашу країну напали, і ми будемо діяти так, як потрібно, щоби зберегти державу й незалежність», – заявив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що стурбованість, яку висловлюють міжнародні та національні організації, які займаються захистом свободи слова, очікувані і зрозумілі. Однак закликав журналістські інститути не робити поверхневі оцінки даної ситуації.

«Як сказано в заяві International і European Federation of Journalists, «заборони повинні застосовуватися тільки в дуже виняткових обставин». У зв’язку з цим хочемо проінформувати IFJ і EFJ, що Україна вже сім років живе в таких надзвичайних умовах, назва яким – війна», – додав Данілов.

Він заявив, що Росія використовує проти України всі технології інформаційної війни, які жодним чином не відповідають міжнародно-правовим стандартам».

Секретар РНБО зазначив, що одним зі знарядь гібридної зброї Росії в боротьбі проти України є телевізійні ресурси, фінансування яких фактично здійснює країна-агресор через афілійованих із нею політиків.

«Чи можлива була би робота у Великобританії і США під час Другої світової війни філій фашистських газет і радіостанцій? Їх закриття також було би розцінено, як напад на «свободу слова»? А Україна на сьогоднішній день перебуває в ситуації відкритої військової агресії, коли вперше з 1945 року на європейському континенті, одна країна зробила спробу анексувати частину територію іншої держави», – написав Данілов.

Нагадаємо, Міжнародна і Європейська федерації журналістів засудили санкції, запроваджені в Україні проти телеканалів, пов’язаних із кумом президента Росії, народним депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.