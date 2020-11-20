500 грн за голос: СБУ викрила в Ужгороді схему підкупу виборців

Спецслужби затримали організатора під час передачі грошей

СБУ не повідомляє, на користь якого саме кандидата здійснювався підкуп

Служба безпеки України викрила і блокувала схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на пост мера Ужгорода в ході другого туру місцевих виборів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією відомства, підкуп місцевих жителів здійснював житель обласного центру. Чоловік привернув до схеми голови одного з Об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Організатор схеми пропонував 500 гривень за кожен голос.

Спецслужби затримали організатора під час передачі грошей за кілька десятків голосів виборців Ужгорода.

Також СБУ перевіряє інформацію про існування так званої «сітки» на користь цього кандидата в інших районах міста. Тривають першочергові слідчі дії.

СБУ не повідомляє, на користь якого саме кандидата здійснювався підкуп.

В Ужгороді до другого туру виходять чинний мер Богдан Андріїв і кандидат від «Слуги народу» Віктор Щадей.

До міськради Ужгорода також проходять шість партій: «Європейська солідарність», ОПЗЖ, «Слуга народу», «Батьківщина», Партія твого міста і «Рідне Закарпаття».

Напередодні ЦВК оприлюднила перелік міст, де у неділю обиратимуть мерів.

Також ЦВК оприлюднила фінальний залік: які партії провели найбільше депутатів.

Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня.