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    500 грн за голос: СБУ викрила в Ужгороді схему підкупу виборців

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    Спецслужби затримали організатора під час передачі грошей&nbsp; - 500 грн за голос: СБУ викрила в Ужгороді схему підкупу виборців
    Спецслужби затримали організатора під час передачі грошей 
    Фото: СБУ

    СБУ не повідомляє, на користь якого саме кандидата здійснювався підкуп

    Служба безпеки України викрила і блокувала схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на пост мера Ужгорода в ході другого туру місцевих виборів.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    За інформацією відомства, підкуп місцевих жителів здійснював житель обласного центру. Чоловік привернув до схеми голови одного з Об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Організатор схеми пропонував 500 гривень за кожен голос.

    Спецслужби затримали організатора під час передачі грошей за кілька десятків голосів виборців Ужгорода.

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    500 грн за голос: СБУ викрила в Ужгороді схему підкупу виборців
    500 грн за голос: СБУ викрила в Ужгороді схему підкупу виборців
    500 грн за голос: СБУ викрила в Ужгороді схему підкупу виборців
    500 грн за голос: СБУ викрила в Ужгороді схему підкупу виборців
    500 грн за голос: СБУ викрила в Ужгороді схему підкупу виборців

    Також СБУ перевіряє інформацію про існування так званої «сітки» на користь цього кандидата в інших районах міста. Тривають першочергові слідчі дії.

    СБУ не повідомляє, на користь якого саме кандидата здійснювався підкуп.

    В Ужгороді до другого туру виходять чинний мер Богдан Андріїв і кандидат від «Слуги народу» Віктор Щадей.

    До міськради Ужгорода також проходять шість партій: «Європейська солідарність», ОПЗЖ, «Слуга народу», «Батьківщина», Партія твого міста і «Рідне Закарпаття».

    Напередодні ЦВК оприлюднила перелік міст, де у неділю обиратимуть мерів.

    Також ЦВК оприлюднила фінальний залік: які партії провели найбільше депутатів.

    Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня.

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    Теги: СБУ вибори Закарпаття корупція в Україні партії мер Ужгород
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