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Флешмоб «Пенсіонерки підтривають російські банки» триває. Нове відео

Ірина Бура
glavcom.ua
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Флешмоб «Пенсіонерки підтривають російські банки» триває. Нове відео
Жінка прийшла до фінустанови і вже у приміщенні запалила феєрверк
скріншот з відео

Пенсіонерка повідомила, що це була «спецоперація»

У Тулі 66-річна жінка влаштувала салют у відділенні банку. Клієнти фінустанови і працівники розбігалися в безпечні місця. Про це пишуть російські ЗМІ.

Інцидент стався у відділенні банку на Червоноармійському проспекті і потрапив на запис камери спостереження.

На відео видно, як жінка прийшла до фінустанови і вже у приміщенні запалила феєрверк. Він почав розлітатися у головній залі банку, а клієнти та працівники почали розбігатися в різні боки.

Відомо, що пенсіонерку затримали правоохоронці.

«В результаті інциденту співробітники та клієнти банку не постраждали», – повідомило УМВС Росії по Тульській області.

Пенсіонерка дала свідчення, в яких повідомила, що в месенджері отримала вказівки від невідомих. Вони вмовили жінку взяти участь у «спецоперації» із затримання нечистих на руку працівників банку. Їй повідомили, що саме вони крали її гроші. Завдана їй шкода нібито перевищила 1,5 млн рублів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росію сколихнула серія вибухів – невідомі запускають салюти та петарди в будівлях пошти, торгово-розважальних центрів, банків. Правоохоронці вважають, що до цього причетні українські колцентри.

Так, за даними російських пабліків, 70-річна жінка підірвала петарду в торговому центрі «Форт» на північному сході Москви. Місцеві канали писали, що у будівлі спрацювала сигналізація, людей довелося евакуювати. Попередньо, ніхто не постраждав. Як повідомили у МВС, пенсіонерка влаштувала вибух за вказівкою шахраїв, яким вона перевела 120 тисяч рублів. Її затримали.

Ще один вибух пролунав у ТЦ «Геліос», що в підмосковному Корольово. Люди, яких охопила паніка, залишили будівлю. 63-річного палія затримали під час спроби повторного підпалу піротехніки у відділі поліції.

Також невідомий влаштував салют у відділенні пошти в Хімках. Він зайшов до приміщення, поставив пакунок із ракетами на підлогу і підпалив. Решта відвідувачів, охоплені панікою, вибігли надвір.

Раніше в Санкт-Петербурзі пролунав вибух у відділенні державного «Сбербанку» на Середньоохтинському проспекті.

З'ясувалося, що пенсіонерка облила банкомат запалювальною сумішшю, а потім підпалила його. 

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Теги: вибух гроші жінка відео росія банк

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