Флешмоб «Пенсіонерки підтривають російські банки» триває. Нове відео
Пенсіонерка повідомила, що це була «спецоперація»
У Тулі 66-річна жінка влаштувала салют у відділенні банку. Клієнти фінустанови і працівники розбігалися в безпечні місця. Про це пишуть російські ЗМІ.
Інцидент стався у відділенні банку на Червоноармійському проспекті і потрапив на запис камери спостереження.
На відео видно, як жінка прийшла до фінустанови і вже у приміщенні запалила феєрверк. Він почав розлітатися у головній залі банку, а клієнти та працівники почали розбігатися в різні боки.
Відомо, що пенсіонерку затримали правоохоронці.
«В результаті інциденту співробітники та клієнти банку не постраждали», – повідомило УМВС Росії по Тульській області.
Пенсіонерка дала свідчення, в яких повідомила, що в месенджері отримала вказівки від невідомих. Вони вмовили жінку взяти участь у «спецоперації» із затримання нечистих на руку працівників банку. Їй повідомили, що саме вони крали її гроші. Завдана їй шкода нібито перевищила 1,5 млн рублів.
🧨 На болотах у Тулі пенсіонерка влаштувала салют у відділенні банку pic.twitter.com/pnF37F0U3y— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 24, 2024
Нагадаємо, раніше ми писали, що Росію сколихнула серія вибухів – невідомі запускають салюти та петарди в будівлях пошти, торгово-розважальних центрів, банків. Правоохоронці вважають, що до цього причетні українські колцентри.
Так, за даними російських пабліків, 70-річна жінка підірвала петарду в торговому центрі «Форт» на північному сході Москви. Місцеві канали писали, що у будівлі спрацювала сигналізація, людей довелося евакуювати. Попередньо, ніхто не постраждав. Як повідомили у МВС, пенсіонерка влаштувала вибух за вказівкою шахраїв, яким вона перевела 120 тисяч рублів. Її затримали.
Ще один вибух пролунав у ТЦ «Геліос», що в підмосковному Корольово. Люди, яких охопила паніка, залишили будівлю. 63-річного палія затримали під час спроби повторного підпалу піротехніки у відділі поліції.
💥На болотах вже святкують Новий рік🔥
У поштових відділеннях Москви і Петербургу пролунали вибухи pic.twitter.com/o8PjMoI3hA
Також невідомий влаштував салют у відділенні пошти в Хімках. Він зайшов до приміщення, поставив пакунок із ракетами на підлогу і підпалив. Решта відвідувачів, охоплені панікою, вибігли надвір.
Раніше в Санкт-Петербурзі пролунав вибух у відділенні державного «Сбербанку» на Середньоохтинському проспекті.
💥Момент вибуху у сбербанку рф в Петербурзі🔥 pic.twitter.com/of433wOQZf— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 21, 2024
З'ясувалося, що пенсіонерка облила банкомат запалювальною сумішшю, а потім підпалила його.
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