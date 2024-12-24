Флешмоб «Пенсіонерки підтривають російські банки» триває. Нове відео

Жінка прийшла до фінустанови і вже у приміщенні запалила феєрверк

Пенсіонерка повідомила, що це була «спецоперація»

У Тулі 66-річна жінка влаштувала салют у відділенні банку. Клієнти фінустанови і працівники розбігалися в безпечні місця. Про це пишуть російські ЗМІ.

Інцидент стався у відділенні банку на Червоноармійському проспекті і потрапив на запис камери спостереження.

На відео видно, як жінка прийшла до фінустанови і вже у приміщенні запалила феєрверк. Він почав розлітатися у головній залі банку, а клієнти та працівники почали розбігатися в різні боки.

Відомо, що пенсіонерку затримали правоохоронці.

«В результаті інциденту співробітники та клієнти банку не постраждали», – повідомило УМВС Росії по Тульській області.

Пенсіонерка дала свідчення, в яких повідомила, що в месенджері отримала вказівки від невідомих. Вони вмовили жінку взяти участь у «спецоперації» із затримання нечистих на руку працівників банку. Їй повідомили, що саме вони крали її гроші. Завдана їй шкода нібито перевищила 1,5 млн рублів.

🧨 На болотах у Тулі пенсіонерка влаштувала салют у відділенні банку pic.twitter.com/pnF37F0U3y — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 24, 2024

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росію сколихнула серія вибухів – невідомі запускають салюти та петарди в будівлях пошти, торгово-розважальних центрів, банків. Правоохоронці вважають, що до цього причетні українські колцентри.

Так, за даними російських пабліків, 70-річна жінка підірвала петарду в торговому центрі «Форт» на північному сході Москви. Місцеві канали писали, що у будівлі спрацювала сигналізація, людей довелося евакуювати. Попередньо, ніхто не постраждав. Як повідомили у МВС, пенсіонерка влаштувала вибух за вказівкою шахраїв, яким вона перевела 120 тисяч рублів. Її затримали.

Ще один вибух пролунав у ТЦ «Геліос», що в підмосковному Корольово. Люди, яких охопила паніка, залишили будівлю. 63-річного палія затримали під час спроби повторного підпалу піротехніки у відділі поліції.

💥На болотах вже святкують Новий рік🔥



У поштових відділеннях Москви і Петербургу пролунали вибухи pic.twitter.com/o8PjMoI3hA — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 21, 2024

Також невідомий влаштував салют у відділенні пошти в Хімках. Він зайшов до приміщення, поставив пакунок із ракетами на підлогу і підпалив. Решта відвідувачів, охоплені панікою, вибігли надвір.

Раніше в Санкт-Петербурзі пролунав вибух у відділенні державного «Сбербанку» на Середньоохтинському проспекті.

З'ясувалося, що пенсіонерка облила банкомат запалювальною сумішшю, а потім підпалила його.