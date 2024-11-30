Харлан відреагувала на обрання росіянина Усманова президентом FIE

Для Усманова це вже вдруге обрання на цю посаду

Дворазова олімпійська чемпіонка у фехтуванні Ольга Харлан розчарована обранням російського олігарха Алішера Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування.



«Рішення Конгресу FIE на виборах президента. Ні, я не здивована. На жаль. Так, я розчарована світом фехтування. Розчарована тими, хто вирішив пограти в цю гру. 120 федерацій… Це багато. Тож так. Велике розчарування. Уже немає слів», – написала Харлан у Instagram.

Зазначимо, що 30 листопада відбулися вибори президента FIE. Перемогу отримав росіянин Усманов, за якого віддали 120 голосів. Його опонент, президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг, отримав лише 26.

Для Усманова це вже вдруге обрання на цю посаду. З 2008-го по 2022-й він очолював Міжнародну федерацію фехтування, але був змушений піти через санкції, які на нього наклав Європейський Союз.