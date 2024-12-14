Атака БпЛА в Орловській області, США обговорили з Україною завершення війни: головне за ніч

Губернатор Орловської області підтвердив атаку БпЛА по нафтобазі, Зеленський провів зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача, Ворог окупував ще п′ять населених пунктів на Донеччині, генсек НАТО Рютте застеріг від публічного обговорення деталей угоди про мир в Україні, президент Франції порушить питання миротворчої місії в Україні на саміті лідерів ЄС. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 14 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Губернатор Орловської області підтвердив атаку БпЛА по нафтобазі

Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков повідомив, що внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння палива на об'єкті інфраструктури. Про це він написав у Telegram.

«Сьогоднішня ніч видалася неспокійною у Орловській області. Унаслідок масованої атаки безпілотників сталося загоряння палива на об'єкті інфраструктури, осколками збитих дронів пошкоджені кілька приватних будинків. Оперативні служби перебувають на місці та вживають заходів щодо ліквідації наслідків ворожої атаки», – зазначив він.

Кличков також запевнив, що жертв і постраждалих немає і в традиційній для російських чиновників манері пофантазував, що «перемога буде за ними».

Зеленський провів зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача, ввівши до неї командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Михайла Драпатого і заступника керівника Офісу президента Павла Паліса. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

«Увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача таких осіб: Драпатого Михайла Васильовича – командувача Сухопутних військ Збройних Сил України і Паліса Павла Сергійовича – заступник керівника Офісу президента України», – йдеться в указі.

Водночас цим указом Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки Олександра Павлюка.

Ворог окупував ще п′ять населених пунктів на Донеччині – Deep State

Росіяни окупували Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне навколо Успенівки Донецької області. Про це у ніч проти 14 грудня повідомили аналітики проєкту Deep State.

«Ворог окупував Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне», – йдеться у повідомленні.

Крім того, аналітики повідомляють, що росіяни просунувлися в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого.

Генсек НАТО Рютте застеріг від публічного обговорення деталей угоди про мир в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що обговорення можливої мирної угоди для завершення російсько-української війни повинно відбуватися «за зачиненими дверима». Про це він сказав у коментарі «Голосу Америки».

В іншому разі, підкреслив Рютте, глава РФ Володимир Путін став би «обізнанішим».

«Навіщо зараз ці розмови по телебаченню? Робімо це трохи за зачиненими дверима, тому що інакше, коли він Путін сяде за стіл переговорів, то вже знатиме, що ми збираємося робити», – сказав Рютте у відповідь на питання про те, якою може бути мирна угода.

Також він додав, що підтримка України з боку багатьох європейських країн є «непорушною».

Тим часом щодо ймовірності зменшення американської підтримки України після початку каденції новообраного президента США Дональда Трампа, генсек Альянсу зауважив, що робота з майбутньою адміністрацією продовжується.

Президент Франції порушить питання миротворчої місії в Україні на саміті лідерів ЄС

Французький президент Еммануель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та досягнення миру між Україною та Росією. Про це розповів європейський дипломат, не уповноважений давати коментарі ЗМІ, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі.

Публічно багато високопосадовців кажуть, що ці дискусії передчасні. Зокрема, так висловилась і нова топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас. Та за словами співрозмовника, ця дискусія неминуча, зважаючи на візит французького президента до Польщі та дискусії у ЗМІ на тему миротворців, а також з огляду на майбутній прихід до влади у США Дональда Трампа і необхідність підготуватися до обговорення з ним ситуації щодо війни в Україні.

Ще двоє дипломатів зауважили, що ця тема підіймається саме з метою підготовки до розмови з обраним американським президентом і забезпечення присутності ЄС у мирних переговорах. Водночас за їх словами, тема миротворців наразі дуже «сира» і перебуває на рівні ідеї.

Україна готова відправити зерно до Сирії для підтримки простих жителів – МЗС

Україна готова надати Сирії зерно в рамках гуманітарної допомоги. Про це заявив 13 грудня речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

За його словами, Україна готова надіслати гуманітарну допомогу в рамках програми Grain from Ukraine («Зерно з України»), яка координується з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

«Ми розуміємо, наскільки складна нинішня ситуація для простих сирійців, і готові протягнути руку допомоги. Ми щиро бажаємо сирійському народу стабільності та нормального життя, тому що українці дійсно розуміють, наскільки це цінні речі», – заявив Тихий.

Команда Трампа обговорила з Білим домом і Україною завершення війни – NBC

Команда обраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки провела перемовини з адміністрацією чинного американського лідера Джо Байдена та українськими чиновниками щодо пошуку способу закінчення війни. Про це повідомляє NBC із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, радники Трампа ще не презентували Києву концептуальний мирний план.

Зазначається, що радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван провів кілька розмов із ймовірним наступником – республіканцем Майком Волтцом. За словами джерела NBC, вони наразі не досліджували стратегії закінчення війни чи припинення вогню в Україні.

Повідомляється, що команда майбутнього очільника Білого дому не поінформувала український уряд про будь-які потенційні плани. Водночас джерела наголосили, що останні розмови радників Трампа і президента Володимира Зеленського в Парижі за посередництва французького лідера Емманюеля Макрона були конструктивними.

«Атмосфера з точки зору взаємодії між українцями та новою командою Трампа, включаючи Зеленського та самого Трампа, була позитивною», – додав один із співрозмовників.