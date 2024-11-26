Тисячі солдатів ЗСУ після навчань у Франції вирушили до України

Себастьєн Лекорню закликав держави-партнерки України продовжувати підтримку держави

Навчені у Франції 2,3 тис. військових ЗСУ зі складу бригади «Анна Київська» вирушили назад на батьківщину та готові протидіяти військам країни-агресорки. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, виступаючи на пресконференції в Німеччині за підсумками переговорів міністрів оборони низки країн НАТО. Про це пише Berliner Zeitung.

Під час зустрічі міністри обговорили заходи щодо зміцнення європейської безпеки. Тому у центрі уваги були події війни в Україні та загроза, яку представляє нова російська ракета середньої дальності «Орєшнік». Основна думка після переговорів: витрати на оборону повинні збільшитися, щоб зміцнити східний фланг НАТО.

Глава французького військового відомства зазначив, що П'ята республіка готова продовжувати навчання військових ЗСУ та заявив про необхідність наростити можливості навчання таких формувань.

Міністр оборони Франції також заявив, що Франція поставить Україні ЗРК малої дальності «Містраль» найближчими тижнями. Він наголосив: «Нам потрібно подумати про наш підхід до безпеки та оборони в найближчі 10-15 років». Ціль у два відсотки потрібна (йдеться про витрати країн НАТО на оборону, – «Главком»), але також важливо правильно використовувати гроші.

Раніше стало відомо, що уряди низки європейських країн знову почали обговорювати можливість відправлення до України своїх військовослужбовців.

Зокрема Британія та Франція не виключають очолення іноземного військового контингенту в Україні. Усе через ризики довкола перемоги Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів Америки.





