Головна Світ Політика
search button user button menu button

Тисячі солдатів ЗСУ після навчань у Франції вирушили до України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Тисячі солдатів ЗСУ після навчань у Франції вирушили до України
Себастьєн Лекорню висловився за продовження підтримки України
фото із відкритих джерел

Себастьєн Лекорню закликав держави-партнерки України продовжувати підтримку держави 

Навчені у Франції 2,3 тис. військових ЗСУ зі складу бригади «Анна Київська» вирушили назад на батьківщину та готові протидіяти військам країни-агресорки. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, виступаючи на пресконференції в Німеччині за підсумками переговорів міністрів оборони низки країн НАТО. Про це пише Berliner Zeitung. 

Під час зустрічі міністри обговорили заходи щодо зміцнення європейської безпеки. Тому у центрі уваги були події війни в Україні та загроза, яку представляє нова російська ракета середньої дальності «Орєшнік». Основна думка після переговорів: витрати на оборону повинні збільшитися, щоб зміцнити східний фланг НАТО. 

Глава французького військового відомства зазначив, що П'ята республіка готова продовжувати навчання військових ЗСУ та заявив про необхідність наростити можливості навчання таких формувань.

Міністр оборони Франції також заявив, що Франція поставить Україні ЗРК малої дальності «Містраль» найближчими тижнями. Він наголосив: «Нам потрібно подумати про наш підхід до безпеки та оборони в найближчі 10-15 років». Ціль у два відсотки потрібна (йдеться про витрати країн НАТО на оборону, – «Главком»), але також важливо правильно використовувати гроші.

Раніше стало відомо, що уряди низки європейських країн знову почали обговорювати можливість відправлення до України своїх військовослужбовців. 

Зокрема Британія та Франція не виключають очолення іноземного військового контингенту в Україні. Усе через ризики довкола перемоги Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів Америки. 



Читайте також:

Теги: ЗСУ міністр гроші Франція військові навчання ракета російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матеріальну допомогу можуть отримати військові-кияни, які лікуються в медичних закладах через поранення, отримане в зоні бойових дій
Поранені воїни з Києва можуть подати заяву на отримання 45 тис. гривень
26 жовтня, 17:55
Залужний і Єрмак в Офісі президента
Єрмак прокоментував звільнення Залужного й Кулеби
27 жовтня, 16:53
За словами Ляшка, законопроєкт про реформу з МСЕК готують з 2023 року
Ляшко розповів, хто замінить понад п'ять сотень медико-соціальних експертних комісій
1 листопада, 11:14
Український військовий Максим був командиром групи та отримав поранення на Донеччині
Втратив зір та ногу при захисті Часового Яру. Як лікарі допомагають 24-річному військовому
31 жовтня, 21:48
На Донеччині у стіні зруйнованого будинку знайшли Біблію
На Донеччині у стіні будинку виявили Біблію: їй понад 100 років
11 листопада, 02:57
Ворог зайняв Шахтарське та Курахівку
Росіяни окупували Шахтарське та Курахівку – Deep State
3 листопада, 03:54
Ситуація на фронті 25 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2024 року
Вчора, 00:00
Тривалість виплат залежатиме від воєнного стану в країні
Чи отримуватимуть вчительську «тисячу» працівники дитсадків? Відповідь Міносвіти
11 листопада, 16:53
Глава Міноборони подякував США за незмінну підтримку та міцне партнерство
Умєров обговорив із главою Пентагону забезпечення української армії до кінця року
12 листопада, 21:24

Політика

До НАТО попросилася острівна держава, територія якої частково окупована – ЗМІ
До НАТО попросилася острівна держава, територія якої частково окупована – ЗМІ
Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію стосовно України
Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію стосовно України
Радник Трампа вимагав хабарі в кандидатів на посади в новій адміністрації – The Washington Post
Радник Трампа вимагав хабарі в кандидатів на посади в новій адміністрації – The Washington Post
Тисячі солдатів ЗСУ після навчань у Франції вирушили до України
Тисячі солдатів ЗСУ після навчань у Франції вирушили до України
Естонія виділила Україні грошову допомогу. Яка сфера отримає фінансування
Естонія виділила Україні грошову допомогу. Яка сфера отримає фінансування
Трамп приборкує наркотрафік: на Мексику та Канаду чекатимуть нові мита
Трамп приборкує наркотрафік: на Мексику та Канаду чекатимуть нові мита

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 листопада 2024
31K
Співвласник «Нової пошти» порівняв нинішні податки з Голодомором і викликав шквал критики
13K
Сенсація на виборах у Румунії. Чи треба тривожитися Україні?
5726
Авіакатастрофа у Литві. Які версії розглядає слідство

Новини

Авіакатастрофа у Литві: падіння вантажного літака зафіксовано на відео
Сьогодні, 06:25
Невелика хмарність: прогноз погоди на 26 листопада
Сьогодні, 06:00
Ізраїль вдарив по контрабандних маршрутах поставок зброї «Хезболлі»
Сьогодні, 05:46
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Вчора, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Вчора, 03:13

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua