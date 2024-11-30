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Експерти обрали найкращі столиці світу у 2024 році: список

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Експерти обрали найкращі столиці світу у 2024 році: список
Лондон і Париж увійшли до рейтингу найкращих міст світу
фото із відкритих джерел

Лондон, Нью-Йорк і Париж опинились у топі світового рейтингу

Лондон визнаний найкращим містом світу у 2024 році за версією програми World's 100 Best Cities. Про це йдеться на сайті рейтингу. Британська столиця утримує лідерство вже десятий рік поспіль, повідомляють аналітики рейтингу.

Експерти відзначили унікальність мегаполісу, його яскраве нічне життя, історичну спадщину та привабливість як для мешканців, так і для туристів.

«Лондон, легендарний мегаполіс, знову лідирує в рейтингу найкращих міст світу 2024 року, забезпечивши перше місце 10-й рік поспіль. Добре орієнтуючись у складнощах епохи після Brexit (вихід Великої Британії із Європейського союзу, – «Главком»), геополітичній невизначеності та економічних викликах, стійкий дух і неперевершена глобальна привабливість Лондона зміцнили його місце на вершині нашого щорічного рейтингу», – зазначають експерти. 

Друге місце зайняв Нью-Йорк. Американське місто вразило дослідників своєю розвиненою бізнес-екосистемою та широкими можливостями для культурного відпочинку.

«Здатність міста оговтатися після пандемії – надзвичайна. Лише кілька років тому офіси міста спорожніли, а туризм різко впав. Але зараз, під час потужного відродження, орендна плата на Манхеттені різко зросла до історичного максимуму, причому середня орендна плата зараз становить $5000 на місяць, що відображає попит на першокласні житлові площі. Цей підйом нерухомості не тільки означає відновлення міста, але й підкреслює його незмінну привабливість як місця, де повинні бути як місцеві, так і іноземні жителі», – зазначає World's 100 Best Cities. 

Третє місце у рейтингу експерти віддали столиці усіх закоханих – Парижу. «Жодне інше місто не привернуло стільки світової уваги минулого літа, як столиця Франції. І хоча Літні Олімпійські та Паралімпійські ігри 2024 року продемонстрували спортивні досягнення, Париж продовжує вражати нас своїми ініціативами, орієнтованими на майбутнє і переосмисленням життя міста», – йдеться на сайті рейтингу.

До першої десятки рейтингу також увійшли Токіо, Сінгапур, Рим, Мадрид, Барселона, Берлін і Сідней. Програма World's 100 Best Cities щорічно оцінює мегаполіси на основі багатьох факторів, включаючи інфраструктуру, культурні ресурси, ділову активність та якість життя. 

До слова, польське місто Білосток, у якому практично немає туристів, було визнано одним із найкращих місць для життя в Європі після схвальних відгуків його мешканців. У звіті, оприлюдненому Європейською комісією, місто посідає перше місце за найвищим відсотком жителів, які відчули покращення якості свого життя.

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Теги: бізнес Нью-Йорк туризм місто столиця Лондон Сінгапур

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