Суд скасував обмеження на перевезення ліків на тимчасово окупований Донбас



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Тепер товари та ліки можна вільно та в необмеженій кількості перевозити до тимчасово окупованих територій

Товари та ліки можна вільно та в необмеженій кількості перевозити до тимчасово окупованих територій - суд скасував попередні обмеження. Про це йдеться у повідомленні Чугуївської правозахисної групи у Facebook, яка посилається на рішення суду.

Нагадаємо, переселенець з Луганська Владислав Кузнєцов подав позов з вимогою визнати протиправними та скасувати два документи, що обмежували перелік та кількість товарів (в тому числі ліків), дозволених для ввезення і вивезення з «ЛНР» та «ДНР».

27 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва вирішив визнати протиправними та нечинними:

1. п. 9 Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 99 від 01.03.2017,

2. Наказ Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб від 24.03.2017 № 39 «Про затвердження Переліку та обсягів товарів, дозволених для переміщення до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію зіткнення».

На думку позивача, оскаржувані документи встановлюють дискримінаційні норми для внутрішньо переміщених осіб та обмежують їхні права переміщувати рухоме майно.

Представники відповідачів аргументували свою позицію різними повноваженнями, в тому числі, спрямованими на боротьбу з тероризмом. Але суд задовольнив позов переселенця Владислава Кузнєцова.

Інтереси позивача в суді представляв Роман Лихачов, юрист Чугуївської правозахисної групи за підтримки Української гельсінської спілки з прав людини.