СБУ затримала артилериста терористичного угруповання бойовиків «Призрак»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовик як артилерист та навідник артбатареї брав участь в обстрілах українських військ у районі населених пунктів Зорінськ, Перевальськ, Комісарівка, Біле, Дебальцеве, Нікішине, Бахмутки та ін.

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з підрозділами ЗС України затримали у районі проведення Операції об’єднаних сил бойовика терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у 2014 році громадянин України пройшов курс бойової та спеціальної підготовки в одному із тренувальних таборів на території російського міста Бєлгород, який проводився інструкторами серед представників силових структур РФ.

Потім упродовж червня 2014 - березня 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти української армії у складі різних незаконних збройних формувань так званої «ЛНР». Зокрема, перебуваючи у терористичному угрупованні бойовиків «Призрак», а згодом у різних підрозділах створеної російськими окупаційними військами «Народної міліції ЛНР», бойовик як артилерист та навідник артилерійської батареї брав участь в обстрілах українських військ у районі населених пунктів Зорінськ, Перевальськ, Комісарівка, Біле, Дебальцеве, Нікішине, Бахмутки та ін.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на шістдесят діб.

Підозрюваний надає слідству важливі свідчення про злочини терористів проти мирного населення та військовослужбовців ЗС України, а також російської військової присутності на сході України.

Нагадаємо, 10 березня військовослужбовці одного з підрозділів операції Об'єднаних сил затримали бойовика, який покинув російсько-окупаційні війська і «перейшов на сторону добра, на бік українського народу».

Раніше стало відомо, що на сторону України перейшла командир жіночого танкового екіпажу «ДНР» Світлана Дрюк.

Натомість СБУ спростувала інформацію про перехід на бік України екс-голови «ЦВК ДНР».