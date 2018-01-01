«Одних заяв замало»: в «Нацкорпусі» відповіли на заклик Саакашвілі об’єднуватися заради революції

У Нацкорпусі нагадали Саакашвілі, що з ними ніхто не радився, коли ставив намети під Радою

Народний депутат Олег Петренко, який зараз представляє «Національний корпус», що восени 2017 року брав участь у протестах Михайла Саакашвілі, каже, що серйозно до них з пропозиціями про координацію подальших дій ніхто не звертався. Про це він сказав «Главкому», коментуючи заклик Саакашвілі до опозиційних сил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Саакашвілі на акції біля Верховної Ради

У Нацкорпусі нагадали Саакашвілі, що з ними ніхто не радився, коли ставив намети під Радою

Народний депутат Олег Петренко, який зараз представляє «Національний корпус», що восени 2017 року брав участь у протестах Михайла Саакашвілі, каже, що серйозно до них з пропозиціями про координацію подальших дій ніхто не звертався. Про це він сказав «Главкому», коментуючи заклик Саакашвілі до опозиційних сил об’єднуватися.

«Звісно, координація потрібна, але підводні камені якраз з того боку, – переконує Петренко. – Ми вже починали спільну акцію, і 90% організаторів вийшли з неї ще 19 жовтня через самодіяльність. Ніхто ні в кого не питав, коли починав блокувати Верховну Раду і не випускати депутатів (в тому числі, нас з Андрієм Білецьким), ставити намети під Радою».

Він зазначив, що «неможливо робити спільні дії, коли на тебе не звертають уваги і не поясняють, що роблять і з якими цілями».

«І що треба знову зробити для координації, мені навіть важко зараз сказати – одних заяв точно буде замало», - заявив Петренко.

Нагадаємо, 3 січня Саакашвілі закликав всі опозиційні сили в Україні до координації планованих масових акцій і інших дій. «Я хочу закликати всі справжні опозиційні сили України незалежно від їх думки один про одного сісти і разом визначитися з датами майбутніх акцій та інших подальших дій», - сказав він. Саакашвілі зазначив, що така координація дій необхідна для більшої ефективності проведених акцій. «Я хочу, щоб не було односторонніх дій та ініціатив. Щоб не було спроб назвати це «Міхомайданом», «акціями Саакашвілі» або «акціями на підтримку Саакашвілі», - підкреслив він.

Читайте матеріали «Главкома»:

Задушити в обіймах. Що стоїть за бажанням Саакашвілі об’єднати всю опозицію?

«Жовтневий» переворот Саакашвілі