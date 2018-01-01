Однією із загиблих у Кабулі українок була уродженка Донбасу

Медичева працювала у транспортній компанії «Українські крила», яка перевозила вантажі з Кабула в інші міста і країни

Луганський національний університет (ЛНУ) імені Володимира Даля висловив співчуття у зв'язку із загибеллю випускниці вузу уродженки Луганська Ірини Медичевої в результаті теракту в Кабулі. Про це повідомили в прес-службі університету, пише Схід.інфо. «Медичева Ірина Сергіївна вступила в наш університет в 2004 році за спеціальністю



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Медичева працювала у транспортній компанії «Українські крила», яка перевозила вантажі з Кабула в інші міста і країни

Луганський національний університет (ЛНУ) імені Володимира Даля висловив співчуття у зв'язку із загибеллю випускниці вузу уродженки Луганська Ірини Медичевої в результаті теракту в Кабулі. Про це повідомили в прес-службі університету, пише Схід.інфо.

«Медичева Ірина Сергіївна вступила в наш університет в 2004 році за спеціальністю «Туризм», причому вступні іспити здала добре. У 2009 році отримала диплом бакалавра, а в 2010 році - фахівця, обидва дипломи з відзнакою», - йдеться в повідомленні.

«Адміністрація Далівського вузу висловлює співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю Ірини», - заявили в університеті.

Медичева працювала у транспортній компанії «Українські крила», яка перевозила вантажі з Кабула в інші міста і країни. На своїй сторінці в Facebook дівчина вказала, що працювала в авіакомпаніях Azur Air Ukraine - раніше відомої як UTair-Ukraine, а до цього - в «UTAir».

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по відвідувачах. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Як повідомляє влада Афганістану, внаслідок багатогодинної спецоперації нападників було ліквідовано. За останніми даними, внаслідок теракту загинули щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковані, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».