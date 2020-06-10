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    Одну із найбільших в Україні сірникових фабрик закрили через спалах коронавірусу

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    На підприємстві &laquo;Українська сірникова фабрика&raquo; у Березному підтверджено п&rsquo;ять випадків захворювання на Covid-19 - Одну із найбільших в Україні сірникових фабрик закрили через спалах коронавірусу
    На підприємстві «Українська сірникова фабрика» у Березному підтверджено п’ять випадків захворювання на Covid-19

    На підприємстві працює близько 300 осіб

    У Рівненській області через виявлення коронавірусу у працівників призупинена робота сірникової фабрики.

    Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

    «На підприємстві «Українська сірникова фабрика» у Березному підтверджено п’ять випадків захворювання на Covid-19. Взято матеріал для ПЛР-дослідження в усіх контактних осіб. Також є рішення місцевої комісії техногенно-епідемічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо закриття фабрики на сім днів», - йдеться у повідомленні.

    За останніми даними, на підприємстві працює близько 300 осіб.

    Довідка: «Українська сірникова фабрика» зареєстрована у 2004 році, основна діяльність — виробництво сірників. Проєктна потужність фабрики — 630 мільйонів коробок сірників на рік.
    Продукція підприємства постачається в усі регіони України та за її межі. Компанія, зокрема, експортує товари в Болгарію, Грузію, Литву, Польщу, Румунію.

    Нагадаємо, на Волині стався спалах Covid-19 на птахофабриці: інфіковано майже 50 працівників.

    Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      28381
    • Хворіють
      14779
    • Одужали
      12769
    • Померли
      833

    Також у середу в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

    Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину. 

    Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.

    здоров'я завод Рівненщина карантин робота коронавірус
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