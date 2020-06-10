Одну із найбільших в Україні сірникових фабрик закрили через спалах коронавірусу



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На підприємстві «Українська сірникова фабрика» у Березному підтверджено п’ять випадків захворювання на Covid-19

На підприємстві працює близько 300 осіб

У Рівненській області через виявлення коронавірусу у працівників призупинена робота сірникової фабрики.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На підприємстві «Українська сірникова фабрика» у Березному підтверджено п’ять випадків захворювання на Covid-19. Взято матеріал для ПЛР-дослідження в усіх контактних осіб. Також є рішення місцевої комісії техногенно-епідемічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо закриття фабрики на сім днів», - йдеться у повідомленні.

За останніми даними, на підприємстві працює близько 300 осіб.

Довідка: «Українська сірникова фабрика» зареєстрована у 2004 році, основна діяльність — виробництво сірників. Проєктна потужність фабрики — 630 мільйонів коробок сірників на рік.

Продукція підприємства постачається в усі регіони України та за її межі. Компанія, зокрема, експортує товари в Болгарію, Грузію, Литву, Польщу, Румунію.

Нагадаємо, на Волині стався спалах Covid-19 на птахофабриці: інфіковано майже 50 працівників.

Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.

Коронавірус в Україні

Всього 28381

Хворіють 14779

Одужали 12769

Померли 833

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Також у середу в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину.

Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.