Одну із найбільших в Україні сірникових фабрик закрили через спалах коронавірусу
На підприємстві працює близько 300 осіб
У Рівненській області через виявлення коронавірусу у працівників призупинена робота сірникової фабрики.
Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.
«На підприємстві «Українська сірникова фабрика» у Березному підтверджено п’ять випадків захворювання на Covid-19. Взято матеріал для ПЛР-дослідження в усіх контактних осіб. Також є рішення місцевої комісії техногенно-епідемічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо закриття фабрики на сім днів», - йдеться у повідомленні.
За останніми даними, на підприємстві працює близько 300 осіб.
Нагадаємо, на Волині стався спалах Covid-19 на птахофабриці: інфіковано майже 50 працівників.
Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.
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Всього28381
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Хворіють14779
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Одужали12769
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Померли833
Також у середу в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.
Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину.
Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.