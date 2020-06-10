На Волині стався спалах Covid-19 на птахофабриці: інфіковано майже 50 працівників



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На ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» працюють містяни та жителі інших районів

У місті Володимир-Волинський та районі загалом зареєстровано 140 осіб випадків захворюваності на коронавірус

На Волині на ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», стався спалах коронавірусу, там зафіксовано 48 випадків зараження серед працівників.

Про це повідомляє прессцентр міста Володимир-Волинського.

Зазначається, що в місті спостерігається складна епідемічна ситуація щодо збільшення кількості випадків захворюваності населення на коронавірусну інфекцію Covid-19.

«Відповідно до останніх даних КП «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги» станом на 10 червня у місті та районі зареєстровано 140 осіб випадків захворюваності на коронавірус», - йдеться в повідомленні.

При цьому найбільший спалах коронавірусу відслідковується на ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», де працюють містяни та жителі інших районів.

Зазначається, що на цьому підприємстві, за інформацією КП «Володимир-Волинський ЦПМД», зафіксовано 48 випадків Covid-19.

Довідка: ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» – україно-голландське підприємство, яке входить до трійки лідерів національного ринку курятини. За результатами 2017 року частка птахофабрики за обсягом виробництва становила близько 6%. Птахофабрика розташована в 12 кілометрах від кордону з Польщею, у селі Федорівка, Володимир-Волинського р-ну, Волинської області.

До інфраструктури птахофабрики входять 100 пташників, розташованих на 11 майданчиках з вирощування птиці, власний забійний цех та комбікормовий завод потужністю виробництва 50 т сировини на годину, близько 4 га землі для вирощування кукурудзи, сої, пшениці і рапсу.

На птахофабриці називають своєю гордістю бренд «Епікур» – «смачне та корисне куряче м’ясо, яке вирощено без антибіотиків та стимуляції росту». Команда «Епікур» – це більше ніж 1200 фахівців у семи обласних філіалах: у Володимирі-Волинському, Львові, Києві, Вінниці, Житомирі, Харкові та Одесі.

Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.

Коронавірус в Україні

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Також у середу в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину.

Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.