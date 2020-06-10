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    Здоров'я

    На Волині стався спалах Covid-19 на птахофабриці: інфіковано майже 50 працівників

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    На ПрАТ &laquo;Володимир-Волинська птахофабрика&raquo; працюють містяни та жителі інших районів - На Волині стався спалах Covid-19 на птахофабриці: інфіковано майже 50 працівників
    На ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» працюють містяни та жителі інших районів

    У місті Володимир-Волинський та районі загалом зареєстровано 140 осіб випадків захворюваності на коронавірус

    На Волині на ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», стався спалах коронавірусу, там зафіксовано 48 випадків зараження серед працівників.

    Про це повідомляє прессцентр міста Володимир-Волинського.

    Зазначається, що в місті спостерігається складна епідемічна ситуація щодо збільшення кількості випадків захворюваності населення на коронавірусну інфекцію Covid-19. 

    «Відповідно до останніх даних КП «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги» станом на 10 червня у місті та районі зареєстровано 140 осіб випадків захворюваності на коронавірус», - йдеться в повідомленні.

    При цьому найбільший спалах коронавірусу відслідковується на ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», де працюють містяни та жителі інших районів. 

    Зазначається, що на цьому підприємстві, за інформацією КП «Володимир-Волинський ЦПМД», зафіксовано 48 випадків Covid-19. 

    Довідка: ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» – україно-голландське підприємство, яке входить до трійки лідерів національного ринку курятини. За результатами 2017 року частка птахофабрики за обсягом виробництва становила близько 6%. Птахофабрика розташована в 12 кілометрах від кордону з Польщею, у селі Федорівка, Володимир-Волинського р-ну, Волинської області.
    До інфраструктури птахофабрики входять 100 пташників, розташованих на 11 майданчиках з вирощування птиці, власний забійний цех та комбікормовий завод потужністю виробництва 50 т сировини на годину, близько 4 га землі для вирощування кукурудзи, сої, пшениці і рапсу.
    На птахофабриці називають своєю гордістю бренд «Епікур» – «смачне та корисне куряче м’ясо, яке вирощено без антибіотиків та стимуляції росту». Команда «Епікур» – це більше ніж 1200 фахівців у семи обласних філіалах: у Володимирі-Волинському, Львові, Києві, Вінниці, Житомирі, Харкові та Одесі.

    Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      28381
    • Хворіють
      14779
    • Одужали
      12769
    • Померли
      833

    Також у середу в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

    Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину. 

    Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.

    здоров'я Волинська область тварини хвороби населення коронавірус
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