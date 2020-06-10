На Волині стався спалах Covid-19 на птахофабриці: інфіковано майже 50 працівників
У місті Володимир-Волинський та районі загалом зареєстровано 140 осіб випадків захворюваності на коронавірус
На Волині на ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», стався спалах коронавірусу, там зафіксовано 48 випадків зараження серед працівників.
Про це повідомляє прессцентр міста Володимир-Волинського.
Зазначається, що в місті спостерігається складна епідемічна ситуація щодо збільшення кількості випадків захворюваності населення на коронавірусну інфекцію Covid-19.
«Відповідно до останніх даних КП «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги» станом на 10 червня у місті та районі зареєстровано 140 осіб випадків захворюваності на коронавірус», - йдеться в повідомленні.
При цьому найбільший спалах коронавірусу відслідковується на ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», де працюють містяни та жителі інших районів.
Зазначається, що на цьому підприємстві, за інформацією КП «Володимир-Волинський ЦПМД», зафіксовано 48 випадків Covid-19.
Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.
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Всього28381
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Хворіють14779
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Одужали12769
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Померли833
Також у середу в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.
Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину.
Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.