Офіс генпрокурора перекваліфікував справу про катастрофу літака в Ірані



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Офіс генерального прокурора ухвалив рішення про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, щодо якого відкрито провадження

Слідство триватиме за статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей і знищення літака

У Офісі генпрокурора України перекваліфікували справу про авіакатастрофу українського лайнера МАУ в Ірані.

Про це повідомляє пресслажба Офісу генпрокурора.

«За результатами опрацювання даних, отриманих в результаті співпраці з міжнародними партнерами, а також від українських правоохоронців та експертів з місця трагедії, та враховуючи визнання Іраном провини за збитий літак авіакомпанії МАУ військовими цієї країни, Офіс генерального прокурора ухвалив рішення про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, щодо якого відкрито провадження», - йдеться у повідомленні.

Слідство триватиме за статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей і знищення літака. Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців запевнив, що пам’ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.