Міністр оборони Таран робить все, щоб Україна не отримала статус партнера НАТО

Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія намагається взяти під контроль Україну, розставляючи свою агентуру на високі посади

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В Конституции Украины четко прописано, что определение основ внутренней и внешней политики - это реализация стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора(НАТО). Но это явно не нравится обитателям Кремля и их прислуге в Украине.

А теперь министр обороны Украины публично задекларировал, что считает невозможным адаптации украинской армии под стандарты НАТО. Это полностью совпадает с моим прогнозом о том, что главной задачей для нового министра будет сорвать или саботировать реформы в украинской армии в вопросе перехода на стандарты НАТО для того, чтобы Украина не получила специальный статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями этой осенью, как планировалось ранее. Да, эта задача стоит перед новым министром. Это то о чем я предупреждал перед его назначением. Это то о чем предупреждал ГУР (Главное управление разведки) Министерства обороны Украины. Но Зеленский все же внес его кандидатуру в ВР. За назначения Тарана министром обороны проголосовали тогда 285 нардепов из 386 зарегистрированных в сессионном зале. Кремль сделал это руками полезных идиотов. От «Слуги народа» за это проголосовали 239 депутатов, от «Оппозиционной платформы - За жизнь» - 0, от «Европейской солидарности» - 0, от «Батькивщины» - 0, от «Голоса» - 0, от группы «За будущее» - 17 от группы «Доверие» - 17, внефракционных - 12. Даже насильник Иванисов, которого привел в ВР Зеленский под флагом «Слуги народа», отдал свой голос за назначение Тарана. И разве кто-то удивлен? Ведь именно для этого его держат в ВР, чтоб давал свой голос для любого голосования.

Когда человек заявляет, что полеты в космос невозможны, потому что космический корабль разобьётся о небесную твердь, то становится понятно, что он болен слабоумием и его надо лечить. Когда министр обороны заявляет, что стандарты НАТО для нас недостижимы, то он противоречит Конституции Украины и показывает, что он профессионально не компетентен, а значит, как минимум, он подлежит снятию с должности. Но я сомневаюсь, что бездумные бараны, которые за него проголосовали и те простофили, которые его защищали, инициируют этот процесс. Не для того Кремль хотел поставить Тарана на эту должность в МО, чтоб теперь его сняли.

Но и молчать нельзя. Жду, что депутаты оппозиции заявят с трибуны ВР о недопустимости подобного и обратятся в СБУ с требованием дать определение заявлению министра обороны, который непосредственно несет опасность национальной безопасности Украины и прямо противоречит Конституции. Мы вновь в 2010 году, когда министром обороны был россиянин Дмитрий Саламатин. И вновь Россия пытается взять под контроль Украину расставляя свою агентуру на разные высокие должности в Украине. Уже понятно, что по итогу Таран сбежит в Россию. Но надо будет не забыть и тех, кто сделал его министром. И не забыть тех, кто промолчит сейчас. Потому что предательство начинается именно с молчания, трусости и малодушия. И чтоб было легче помнить, вот список тех, кто отдал голос за Тарана, который должен был протаранить сотрудничество Украины с НАТО. И пока это у него получается.

А Украину будем защищать. Всеми возможными способами. Всеми, без исключения.

Джерело: блог Борислава Берези

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