Офіс президента не може зібрати голосів за відставку Разумкова – джерело

Офіс президента розглядає Разумкова як потенційного конкурента Зеленського на виборах 2024 року

Офіс президента робив народним депутатам «вигідні пропозиції» за голосування за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради. Про це повідомив «24 канал» з посиланням на джерела в ОП.

«У Зеленського промацують ґрунт, контактують з депутатами з орбіти Діми (Разумкова - ред.). Є інформація, що робили «вигідні пропозиції» за голос за його відставку. Але з необхідних 226 голосів ледь зібрали сотню. З цього приводу помітно нервують і опинилися в слабкій позиції», – розповіло джерело видання.

За оцінкою джерела, зібрати потрібну кількість голосів не вдалося через зростаючий вплив Разумкова всередині парламенту. У різних фракціях зростає число його прихильників: депутати підтримують чинного спікера за дотримання регламенту, захист парламенту від «ручного управління» ОП і центризм. «Навіть, якщо Офіс контролює монобільшість конвертами з грудня за справні і дисципліновані голосування, то не факт, що цими ж конвертами вони зможуть переманити на свою сторону депутатів в питанні відставки спікера. Адже одна справа натиснути кнопку «За» в турборежимі, інше піти на підлість проти Разумкова, з яким у багатьох довірчі і хороші особисті стосунки», – пише видання.

За даними «24 каналу», ОП розглядає Разумкова як потенційного конкурента Зеленського на виборах 2024 року і хоче бачити на його посаді більш лояльного до себе першого віцеспікера Руслана Стефанчука. Цим обумовлено його часта поява в ЗМІ, зокрема, підконтрольних олігарху Ринату Ахметову. «На деяких телеканалах Разумков і депутати, яких вважають до нього наближеними, стоять у стоп-листах. Все інфоприводи «збивають». Наприклад, на ахметівських він в принципі під забороною. Був вкид про союз Ахметова і Разумкова. Насправді все навпаки: його «вимикають» з ефіру його каналів, а колишній ведучий «Україна 24» влаштовується до Зеленського прессекретарем», – розповіло виданню високопоставлене джерело в медіасередовищі.