Гроші за «формулою Кличка». Суд призначив ексголові виборчої комісії від «Слуг» 35 тис. грн

Позивач обіймав посаду голови дільничної виборчої комісії сім днів. Самі ж місцеві вибори відбулися 25 жовтня 2020 року

Суд визнав бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка діяла на місцевих виборах восени 2020 року

Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов колишнього голови дільничної виборчої комісії №800805 щодо бездіяльності Святошинської районної територіальної виборчої комісії у Києві у питанні дотримання виборчого законодавства, шо стосується порядку оплати праці членів дільничних виборчих комісій. Про це повідомляє «Главком» з посилання на рішення від 23 червня.

Суд зобов’язав Святошинську територіальну виборчу комісію виплатити позивачу 30,7 тис. грн у вигляді середнього заробітку за весь час затримки виплати зарплати (17 днів), 5 тис. грн витрат на професійну правничу допомогу і 840,80 грн, витрачених на судовий збір.

Суть справи полягала у тому, що 12 жовтня 2020 року за поданням Київської міської організації партії «Слуга народу» позивача було призначено на посаду голови дільничної виборчої комісії. На цій посаді чоловік пропрацював до 20 жовтня 2020 року. Однак територіальна виборча комісія розрахувалася з ним аж 13 листопада, перерахувавши 3296 грн 67 коп.

Як з’ясував суд, позивач одержав не всю суму виплат. Феміда наголосила, що за основу для нарахування заробітної плати члена виборчої комісії, який працював на оплатній основі, треба було брати заробітну плату голови Київської міського ради Віталія Кличка (приміром, у серпні 2020 року зарплата мера становила 47 тис. грн, у вересні – 47,3 тис. грн). Таким чином, суд вирахував: середньоденна заробітна плата члена комісії становила 2247,65 гри.

Застосувавши цю формулу, окружний адмінсуд дійшов висновків, що за 17 днів, які позивач очікував на розрахунок, йому треба компенсувати 30,7 тис. грн.

В цілому ж виходить, що позивач обіймав посаду голови дільничної виборчої комісії №800805 у Києві сім днів (13 жовтня він офіційно склав присягу, а 20 жовтня був звільнений). Натомість самі ж місцеві вибори відбулися 25 жовтня 2020 року.

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