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    Запуск судової реформи: Рада розблокувала підписання закону

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    Законопроєкт зазнав критики міжнародних партнерів України, оскільки він передбачає призначення членів ВККС чинним складом Вищої ради правосуддя - Запуск судової реформи: Рада розблокувала підписання закону
    Законопроєкт зазнав критики міжнародних партнерів України, оскільки він передбачає призначення членів ВККС чинним складом Вищої ради правосуддя
    Фото: з відкритих джерел

    Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) необхідна для того, щоб заповнити вакансії в судовій системі

    Верховна Рада розблокувала підписання закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тепер документ зможе підписати глава парламенту Дмитро Разумков.

    На сьогоднішньому засіданні нардепи не підтримали два проекти постанови про скасування результатів голосування за закон №№№3711-д-П - 3711-д-П1.

    Тепер законопроект може підписати спікер ВР і передати його на підпис главі держави Володимиру Зеленському.

    Нагадаємо, Рада схвалила цей закон 29 червня. Відповідний документ підтримали 293 народні депутати.

    Та, 217 голосів дала фракція «Слуга народу», 22 – «Європейська солідарність», 13 – група «За майбутнє», 15 – фракція «Голос», 19 – група «Довіра».

    Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) необхідна для того, щоб заповнити вакансії в судовій системі та завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.

    Слід зазначити, що законопроєкт зазнав критики міжнародних партнерів України, оскільки він передбачає призначення членів ВККС чинним складом Вищої ради правосуддя.

    Вища кваліфкомісія буде складатися з 16 членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці. Повноважною відомство буде за умови призначення 11 членів.

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    Теги: Верховна Рада Європейська солідарність закон правосуддя Дмитро Разумков
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    Запуск судової реформи: Рада розблокувала підписання закону