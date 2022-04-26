Як Україні знешкодити російську загрозу з боку Придністров'я

Путінська орда продовжує нищити українські міста

З приводу Придністров'я – мої відповіді на питання, які зараз дискутуються в Facebook.

Чи можна взагалі чіпати цей російський лімітроф?

Вважаю, що будь-які гібридні дії, які послаблюють ворога – нам в плюс. І обов'язково мають робитися всюди, де є така можливість. Тобто, якщо цю незаконно захоплену Росією територію перетворити на ще одну проблему для Кремля – то це супер.

А що робити, якщо туди чи звідти спробують перекинути війська?

Потрібно збивати будь-який російський літак, який спробує зайти у повітряний простір України, щоб сісти в Тирасполі. А по-іншому туди зараз зайти просто неможливо. Понад те – я би на місці України повністю перекрив будь-яке сполучення з Придністров'ям.

Чи потрібно відповісти жорстко й з усіх стволів, якщо буде спроба обстрілу чи проникнення на нашу територію? Однозначно. Обстріляють – то треба так обстріляти, щоб потім не було з чого з того боку стріляти взагалі. Тобто, знищити воєнні об'єкти у досягненні нашої артилерії та авіації. А вони там можуть бути досягнені всюди.

Чи варто атакувати сухопутними військами територію Придністров'я?

А от це більш складне питання. З одного боку, Україна цілком у своєму праві сказати, що, враховуючи війну з рашкою, ми маємо право наносити удари по російських військах. Які несуть пряму загрозу нам. Надто ж якщо звідти буде спроба вдарити по нашій території.

Плюс це можливість захопити в полон російських солдатів, яких потім можна поміняти на наших.

З іншого боку – тут дуже важлива позиція Молдови

Якщо офіційний Кишинів проти, то ми не маємо права цього робити, щоб не пертворитися на агресора самим.

Нам скільки завгодно може бути огидною боягузлива політика Молдови, але Придністров'я – це їх територія. І ми не можемо без їх дозволу нічого робити. І навряд чи цей дозвіл буде.

Якщо поліземо без цього – рашисти отримають чудовий і могутній козир проти нас. За який одразу вхопляться всі можливі німці, австрійці, угорці та інші союзники кремляді. Щоб розбити проукраїнську єдність і допомогу нам.

Ну, й для атаки цього анклаву було б непогано ще розуміти позицію Румунії. Яка відіграє важливу роль в цьому регіоні і є членом НАТО. Якщо вона проти – то ситуація стає ще більш заплутаною.

Тому мій висновок – пильнувати треба, відповідати жорстко до жорстокості на обстріли чи провокації – треба, не пропускати туди й мишу – треба.

Першим йти – не можна.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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