Люди почали тікати з Придністров’я: що відбувається (відео)

Люди почали тікати із Придністров'я. На мосту через Дністер утворилася величезна пробка

Налякані жителі окупованого Росією «Придністров’я» залишають регіон

Жителі «Придністров’я» почали тікати на підконтрольну центральному уряду територію Молдови. Про це пише видання Pro TV.

«Придністровці», налякані учорашньою стріляниною біля будівлі «міністерства держбезпеки» та сьогоднішніми вибухами на території радіоцентру у місті Маяк, залишають регіон.

Частина жителів окупованої Росією території намагається виїхати автомобільним транспортом. Це спровокувало затори на дорогах.

У районі села Варниця на мосту через Дністер з лівого, придністровського берега утворилася величезна пробка.

Згодом стало відомо, що черги утворилися на усіх дорогах, що поєднують «Придністров’я» та вільну від російської окупації територію Молдови, зокрема, у Рибниці та Бендерах. Автомобільні пробки фіксують камери спостереження на контрольно-пропускних пунктах.

Нагадаємо, що учора, 25 квітня, у Тирасполі була обстріляна будівля «міністерства держбезпеки» невизнаного державного утворення, що перебуває під контролем РФ.

Українські розвідники того ж дня дістали докази того, що ці обстріли, що були здійснені з ручного протитанкового гранатомета, є російською провокацією.

Про підготовку теракту свідчив, зокрема, лист секретаря так званої Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій самопроголошеної республіки Вадима Шмаленка до голови Каменського району Володимира Бичкова.

Сьогодні ж, 26 квітня, у місті Маяк пролунали вибухи на території радіоцентру. Внаслідок інциденту були знищені вишки, які ретранслювали на територію Молдови російське радіо.