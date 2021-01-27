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    Офіс президента «тестує» Коболєва на посаду прем’єра? (фото)

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    <span>Андрій Коболєв перебуває на посаді голови НАК &laquo;Нафтогаз&raquo; з 2014 року</span> - Офіс президента «тестує» Коболєва на посаду прем’єра? (фото)
    Андрій Коболєв перебуває на посаді голови НАК «Нафтогаз» з 2014 року
    Фото з відкритих джерел

    Поважна соціологічна компанія почала вивчати ставлення українців до нинішнього глави «Нафтогазу»

    Маркетингова компанія «Kantar Україна» проводить серед населення опитування щодо діяльності голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, а також його професійних якостей. Про це повідомляє «Главком» у матеріалі «Сильний прем’єр». Банкова готує Андрію Коболєву нову роль?»

    Респондентам пропонується дати відповідь на цілу низку питань стосовно персони Коболєва. Зміст та розміри анкети соціологів свідчать, що дослідження – вартісне і його замовники акцентують увагу лише на позитивних якостях об’єкта вивчення.

    Діапазон оцінок такий: «сильний лідер», «ефективний дипломат», «патріот України», «борець із корупцією», «людина з хорошою репутацією», «людина, якою я захоплююся»…Із неоднозначних характеристик тільки одна, та й та дуже розмита – «людина, яка говорить у ЗМІ більше, ніж робить у реальності».

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    Офіс президента «тестує» Коболєва на посаду прем’єра? (фото)
    Офіс президента «тестує» Коболєва на посаду прем’єра? (фото)
    Офіс президента «тестує» Коболєва на посаду прем’єра? (фото)
    У розпорядженні «Главкома» опинились фрагменти опитування

    Цілі, заради яких робляться такі «репутаційні» опитування, можуть бути різними. Зокрема, серед послуг, що надає «Kantar Україна», –  «надійні підходи до виміру та аналізу громадської думки, оцінки потенціалу політичних кандидатів і партій, оптимізації політичного позиціонування».

    «Посада керівника НАК давно є політизованою, але Коболєву, у кишені якого контракт на роботу на кілька років уперед, навряд чи саме тепер необхідно з’ясовувати ставлення українців до себе. Тому висновок один: глава «Нафтогазу» оцінює свої перспективи в «чистій політиці», – йдеться у матеріалі. 

    Нагадаємо, команда президента України Володимира Зеленського розглядає колишнього соратника Вітренка, голову НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, як ймовірного наступного прем'єр-міністра. Поштовх для такого сценарію дають останні події за океаном, зокрема перемога Джозефа Байдена на виборах президента США.

    Читайте також: «Сильний прем’єр». Банкова готує Андрію Коболєву нову роль?

    Джерело:

    Теги: соцопитування газ тарифи Нафтогаз України Андрій Коболєв
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