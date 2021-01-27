Офіс президента «тестує» Коболєва на посаду прем’єра? (фото)
Поважна соціологічна компанія почала вивчати ставлення українців до нинішнього глави «Нафтогазу»
Маркетингова компанія «Kantar Україна» проводить серед населення опитування щодо діяльності голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, а також його професійних якостей. Про це повідомляє «Главком» у матеріалі «Сильний прем’єр». Банкова готує Андрію Коболєву нову роль?»
Респондентам пропонується дати відповідь на цілу низку питань стосовно персони Коболєва. Зміст та розміри анкети соціологів свідчать, що дослідження – вартісне і його замовники акцентують увагу лише на позитивних якостях об’єкта вивчення.
Діапазон оцінок такий: «сильний лідер», «ефективний дипломат», «патріот України», «борець із корупцією», «людина з хорошою репутацією», «людина, якою я захоплююся»…Із неоднозначних характеристик тільки одна, та й та дуже розмита – «людина, яка говорить у ЗМІ більше, ніж робить у реальності».
Цілі, заради яких робляться такі «репутаційні» опитування, можуть бути різними. Зокрема, серед послуг, що надає «Kantar Україна», – «надійні підходи до виміру та аналізу громадської думки, оцінки потенціалу політичних кандидатів і партій, оптимізації політичного позиціонування».
«Посада керівника НАК давно є політизованою, але Коболєву, у кишені якого контракт на роботу на кілька років уперед, навряд чи саме тепер необхідно з’ясовувати ставлення українців до себе. Тому висновок один: глава «Нафтогазу» оцінює свої перспективи в «чистій політиці», – йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, команда президента України Володимира Зеленського розглядає колишнього соратника Вітренка, голову НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, як ймовірного наступного прем'єр-міністра. Поштовх для такого сценарію дають останні події за океаном, зокрема перемога Джозефа Байдена на виборах президента США.
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