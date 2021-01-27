У «Слузі народу» назвали дату голосування за Вітренка на посаду міністра енергетики

Для голосування у парламенті за Вітренка на посаду міністра енергетики 28 січня голова уряду має подати до завтра всі документи

Подання від фракції щодо цієї кандидатури ми вже офіційно оформили і передали, – Кравчук

Верховна Рада голосуватиме за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, ймовірно, 28 січня. Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, пише Інтерфакс-Україна.

«Подання від фракції щодо цієї кандидатури ми вже офіційно оформили і передали. Тепер вже від прем'єр-міністра мають бути внесені всі документи. Наскільки мені відомо, і глава фракції підтвердив, дуже ймовірно, що голосування відбудеться завтра», ‒ зазначила парламентар.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може голосувати за Вітренка з 27 до 29 січня.

Нагадаємо, 17 грудня минулого року Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики. На нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада України не підтримає призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, якщо він не знизить тарифи. «Слуги народу» висунули йому такий тарифний ультиматум.

Згодом Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть знижені з лютого 2021 року. Тариф не перевищить 6,99 гривень за кубометр до кінця карантину або опалювального сезону. Також Вітренко заявив, що субсидії згубно впливають на психіку українців.

Раніше Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Політик пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами.

Також Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення ціни на газ для населення, а нещодавно просив знизити її на на 40%.

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