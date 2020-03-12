Офіс Зеленського має дати чітку і повну інформацію про домовленості у Мінську між Єрмаком та Козаком, – Геращенко



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Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко Фото: eurosolidarity.org

Ірина Геращенко заявила, що подібні консультації з терористичними угрупованнями з ОРДЛО є неприйнятними для України

Вчора у Мінську на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, за участі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака і заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, сторони домовилися про створення якогось нового «консультативного органу» з терористичними угрупованнями з ОРДЛО, однак українське суспільство про це знову дізнається з російських пропагандистських засобів масової інформації. Про це написала співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко на Фейсбук.

«Хотілося б почути від влади і безпосередніх учасників переговорів в Мінську більш розгорнуту інформацію про консультативну раду, яку домовилися створити на Тристоронній контактній групі в рамках політичної підгрупи. Ця підгрупа розглядає питання модальності майбутніх, можливих регіональних виборів і амністії», – зазначила Ірина Геращенко.

«Очевидно, що єдині консультації , які тут важливі – з ВР, яка має приймати відповідне законодавство. І з українським суспільством, враховуючи чутливість теми», – підкреслила депутатка.

Водночас вона зауважила: «З ким і на яку тему збираються проводити ці консультації в рамках ради? З РФ?».

Ірина Геращенко заявила, що подібні консультації є неприйнятними для України.

«Це виключено, й будь-де розцінюватиметься як грубе втручання у внутрішні справи України. Давайте тоді проконсультуємо Держдуми щодо дикості їх змін до Конституції про обнуління термінів Путіна», – підкреслила вона.

За її словами, якщо такі консультації будуть проводитись з представниками тимчасово окупованих окремих районів Донбасу, тоді це буде реалізацією багаторічного сценарію Кремля.

«Кремль шантажував і підштовхував Київ до неприпустимих прямих переговорів з так званими «республіками», легітимізація «республік», їх «влад», й це підтвердження наративу Москви про «внутрішній громадянський конфлікт», – зазначила співголова фракції.

«Очевидно, ці домовленості потребують роз’яснення і широкого інформування, яке зараз не отримують ЗМІ, суспільство та й самі парламентарі», – зауважила депутатка.

Ірина Геращенко відзначила важливість досягнутих домовленостей і просування в темі звільнення заручників.

«Але більше непокоїть, що на фоні загострення на фронті. Про це в підсумковому комюніке – жодного слова. Навпаки – готуються нові ділянки для розведення. Також ні слова, що невиконані всі рішення грудневої нормандської зустрічі: ні про дату припинення вогню, ні про сталий режим тиші», -підкреслила співголова фракції.

«Насторожує та радість, з якою так звані «міністри» «рєспублік» кричать про домовленість про прямі переговори з Києвом в рамках спеціальної ради. І те, що знову українське суспільство і ЗМІ дізнаються про домовленості в Мінську спочатку з російських пропагандистських ЗМІ, й тільки за кілька годин з’являється скупий реліз від України», – додала вона.

Як повідомлялось, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.