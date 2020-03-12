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    Офіс Зеленського має дати чітку і повну інформацію про домовленості у Мінську між Єрмаком та Козаком, – Геращенко

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    <span>Співголова фракції &laquo;Європейська солідарність&raquo; Ірина Геращенко&nbsp;</span> - Офіс Зеленського має дати чітку і повну інформацію про домовленості у Мінську між Єрмаком та Козаком, – Геращенко
    Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко 
    Фото: eurosolidarity.org

    Ірина Геращенко заявила, що подібні консультації з терористичними угрупованнями з ОРДЛО є неприйнятними для України

    Вчора у Мінську на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, за участі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака і заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, сторони домовилися про створення якогось нового «консультативного органу» з терористичними угрупованнями з ОРДЛО, однак українське суспільство про це знову дізнається з російських пропагандистських засобів масової інформації. Про це написала співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко на Фейсбук.

    «Хотілося б почути від влади і безпосередніх учасників переговорів в Мінську більш розгорнуту інформацію про консультативну раду, яку домовилися створити на Тристоронній контактній групі в рамках політичної підгрупи. Ця підгрупа розглядає питання модальності майбутніх, можливих регіональних виборів і амністії», – зазначила Ірина Геращенко.

    «Очевидно, що єдині консультації , які тут важливі – з ВР, яка має приймати відповідне законодавство. І з українським суспільством, враховуючи чутливість теми», – підкреслила депутатка.

    Водночас вона зауважила: «З ким і на яку тему збираються проводити ці консультації в рамках ради? З РФ?».

    Ірина Геращенко заявила, що подібні консультації є неприйнятними для України.

    «Це виключено, й будь-де розцінюватиметься як грубе втручання у внутрішні справи України. Давайте тоді проконсультуємо Держдуми щодо дикості їх змін до Конституції про обнуління термінів Путіна», – підкреслила вона.

    За її словами, якщо такі консультації будуть проводитись з представниками тимчасово окупованих окремих районів Донбасу, тоді це буде реалізацією багаторічного сценарію Кремля.

    «Кремль шантажував і підштовхував Київ до неприпустимих прямих переговорів з так званими «республіками», легітимізація «республік», їх «влад», й це підтвердження наративу Москви про «внутрішній громадянський конфлікт», – зазначила співголова фракції.

    «Очевидно, ці домовленості потребують роз’яснення і широкого інформування, яке зараз не отримують ЗМІ, суспільство та й самі парламентарі», – зауважила депутатка.

    Ірина Геращенко відзначила важливість досягнутих  домовленостей і просування в темі звільнення заручників.

    «Але більше непокоїть, що на фоні загострення на фронті. Про це в підсумковому комюніке – жодного слова. Навпаки – готуються нові ділянки для розведення. Також ні слова, що невиконані всі рішення грудневої нормандської зустрічі: ні про дату припинення вогню, ні про сталий режим тиші», -підкреслила співголова фракції.

    «Насторожує та радість, з якою так звані «міністри» «рєспублік» кричать про домовленість про прямі переговори з Києвом в рамках спеціальної ради. І те, що знову українське суспільство і ЗМІ дізнаються про домовленості в Мінську спочатку з російських пропагандистських ЗМІ, й тільки за кілька годин з’являється скупий реліз від України», – додала вона.

    Як повідомлялось, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі. 

    Європейська солідарність Київ Мінські угоди Ірина Геращенко ОРДЛО обмін полоненими Дмитро Козак
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