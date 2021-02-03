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    Суспільство

    Голова Smart City.UA Юрій Назаров запустив опитування щодо цифровізації громад

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    Консолідована думка представників громадськості стане підґрунтям для визначення найбільш важливих напрямів розвитку подальшої цифровізації регіонів України - Голова Smart City.UA Юрій Назаров запустив опитування щодо цифровізації громад
    Консолідована думка представників громадськості стане підґрунтям для визначення найбільш важливих напрямів розвитку подальшої цифровізації регіонів України

    Діджиталізація: які пріоритети у місцевих громад? Розпочалось опитування

    Голова ініціативи Smart City.UA Юрій Назаров на своїй сторінці у Facebook запустив опитування щодо діджиталізації українських громад. 

    «Вважаю, що будь-який глобальный процес можливий лише за свідомої участі кожного члена громади. Пропоную відповісти на декілька питань щодо цифровізації регіонів в Україні», – написав Голова Smart City.UA Юрій Назаров

    Він зазначив, що консолідована думка представників громадськості стане підґрунтям для визначення найбільш важливих напрямів розвитку подальшої цифровізації регіонів України.

    «Пропоную відповісти на декілька питань щодо цифровізації регіонів в Україні. Ваша думка є реальним індикатором для виявлення пріоритетних галузей впровадження цифрових рішень», – наголосив Юрій Назаров, 

    Голова Smart City.UA закликав громадськість приєднатися до опитування та заповнити аналітичну анкету

    Нагадаємо, що раніше голова Комітета Смарт Сіті Громадської ради при Мінцифрі та голова Smart City.UA Юрій Назаров повідомляв, що Комітетом було розроблено опитувальний лист. За його допомогою проводитиметься подальше дослідження проблем та викликів, з якими стикаються громади у процесі цифровізації.

    Теги: технології діджиталізації
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