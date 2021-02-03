Голова Smart City.UA Юрій Назаров запустив опитування щодо цифровізації громад

«Вважаю, що будь-який глобальный процес можливий лише за свідомої участі кожного члена громади. Пропоную відповісти на декілька питань щодо цифровізації регіонів в Україні», – написав Голова Smart City.UA Юрій Назаров

Він зазначив, що консолідована думка представників громадськості стане підґрунтям для визначення найбільш важливих напрямів розвитку подальшої цифровізації регіонів України.

«Пропоную відповісти на декілька питань щодо цифровізації регіонів в Україні. Ваша думка є реальним індикатором для виявлення пріоритетних галузей впровадження цифрових рішень», – наголосив Юрій Назаров,

Голова Smart City.UA закликав громадськість приєднатися до опитування та заповнити аналітичну анкету.

Нагадаємо, що раніше голова Комітета Смарт Сіті Громадської ради при Мінцифрі та голова Smart City.UA Юрій Назаров повідомляв, що Комітетом було розроблено опитувальний лист. За його допомогою проводитиметься подальше дослідження проблем та викликів, з якими стикаються громади у процесі цифровізації.