Оголошено конкурс на посаду голови Адміністрації морських портів



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АМПУ потрібен новий керівник

Міністерство інфраструктури оголошує відкритий відбір на посаду голови державного підприємства «Адміністрація морських портів України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Згідно з статутом державного підприємства «Адміністрація морських портів України» та рішення Наглядової ради від 17 січня 2020 року, оголошується відбір кандидатур на посаду голови державного підприємства «Адміністрація морських портів України», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, громадянина Латвії, портового фахівця Райвіса Вецкаганса було призначено в.о. голови ДП «Адміністрація морських портів України» в 2017 році.

На початку січня 2020 року він заявив, що не має наміру подавати свою кандидатуру на анонсований конкурс на згадану посаду, при цьому цілком схвалив проведення конкурсу і заявив про наміри продовжити роботу в Україні в приватному секторі.

ДП «АМПУ» — одне з найбільших державних підприємств, що має стратегічне значення для економіки і безпеки України.

АМПУ створена в 2013 році в результаті реформи морської галузі України для управління державним майном в морських портах країни і його ефективного використання, створення механізмів для залучення інвестицій в портову інфраструктуру для її розвитку і стабільної роботи бізнесу. АМПУ входить в сферу управління Міністерства інфраструктури України і об'єднує українські морські порти та інші інфраструктурні елементи, одночасно сприяючи розвитку і конкурентоспроможності кожного з них.

Місія ДП «АМПУ» — сприяння розвитку морської транспортної інфраструктури України та підвищення конкурентоспроможності морських портів України в Чорноморсько-Азовському басейні шляхом забезпечення створення сприятливих умов для здійснення господарської діяльності морських терміналів, а також підприємств, основна продукція та/або сировина яких є об’єктом експортно-імпортних операцій та обслуговується як вантаж у морських портах.

Раніше повідомлялося, що команда Зеленського запізно оголосила конкурси на керівників двох держустанов, що опікуються культурною спадщиною.